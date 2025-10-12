Compromís demana un tècnic especialitzat i un pla estratègic per a impulsar el comerç de Castelló
La formació crida a l'Ajuntament a "planificar amb visió de futur i coordinar totes les accions de suport i promoció del sector"
Compromís per Castelló ha demanat al govern municipal que la nova plaça creada en la Unitat de Promoció i Mercats siga ocupada per un tècnic o tècnica especialista en comerç i no per un tècnic d’administració general, com està previst actualment. A més, la formació insta l’Ajuntament a elaborar un pla estratègic de comerç que permeta planificar amb visió de futur i coordinar totes les accions de suport i promoció del sector.
Segons explica el portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, aquestes propostes responen a les demandes que la coalició va recollir en una reunió amb representants de Confecomerç, i que posteriorment van quedar reflectides en la moció presentada pel grup municipal.
“Demanem a l'alcaldessa, Begoña Carrasco que escolte els comerciants i que, com han demanat, la plaça que s'ha creat siga d'un tècnic especialista que ajude i treballe de forma activa en un pla estratègic a llarg termini, i no sols en una sèrie d'actuacions com pretén el govern del PP”, ha explicat Garcia.
Perfils especialitzats
Compromís considera un error mantindre la plaça com a tècnic d’administració general, ja que el comerç requereix perfils especialitzats que coneguen les dinàmiques del sector. En aquest sentit, sol·liciten que el govern municipal “deixe d’improvisar” i impulse una gestió professionalitzada i estable que done resposta a les necessitats del comerç local.
“La senyora Carrasco ha passat, quan estava en l'oposició, a fer-se fotografies cada volta que tancava un comerç, a deixar d’escoltar-los”, apunta Garcia.
Ajudes al xicotec comerç
Compromís recorda, a més, que l’alcaldessa Begoña Carrasco va arribar a anunciar fins a 4,9 milions d’euros en ajudes al xicotet comerç afectat per la Zona de Baixes Emissions, però només s’han executat 1,145 milions, menys del 25% del compromés.
Davant d’això, la coalició assenyala que ja va advertir que eixos fons no s’anaven a gastar i va proposar destinar-los al programa de bons comercials per a fomentar el consum local. La proposta es va presentar primer com a esmena a la incorporació de romanents i, després, com a moció al ple, però en ambdós casos el Partit Popular la va rebutjar.
Ara, el govern ha decidit aplicar parcialment la mesura, fet que Compromís valora positivament, tot i que lamenta que les noves bases no incloguen la prioritat per a nous usuaris que havia demanat el sector.
La formació defensa que el comerç local és “la columna vertebral del nostre teixit productiu” i insta el govern municipal a atendre les reivindicacions del sector i complir els acords aprovats per reforçar un model de comerç de proximitat fort i sostenible.
