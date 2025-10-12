La semana del WhatsApp en Castelló. Conoce todos los detalles

El Ayuntamiento de Castellón, a través de las concejalías de Modernización y Participación Ciudadana, junto con Incibe y Ciudadano Conversacional, pondrá en marcha a partir del miércoles, 15 de octubre, un ciclo de formaciones sobre el uso de la aplicación WhatsApp de tercera generación entre empresas, administraciones y particulares.

La iniciativa, denominada semana WhatsApp como Motor de Cambio se desarrollará hasta el sábado 18 en las instalaciones del edificio Menador. Se trata de un ciclo de actividades gratuitas que reunirá a ciudadanía y profesionales, así como administraciones locales para aprender a utilizar WhatsApp, de forma segura y descubrir cómo aprovechar su potencial en los negocios y la atención ciudadana.

Según ha explicado el edil de Modernización, Paco Cabañero, se han distribuido las jornadas en 6 iniciativas diferenciadas.

Charlas y talleres

La programación arrancará el miércoles, en horario de 10.00 a 12.00 horas, con la charla WhatsApp para emprender: Aprende a crear asistentes de WhatsApp con Inteligencia Artificial. Mientras, por la tarde de 17.30 a 19.30 horas, tendrá lugar la segunda charla, titulada Uso seguro de WhatsApp para personas mayores.

Por su parte el jueves, de 9.30 a 17.30 tendrá lugar el taller, Usos de WhatsApp seguro en las administraciones locales. Paralelamente, se realizará de 10.00 a 12.00 horas, en el Centro Municipal de Formación Tetuán XIV la charla WhatsApp en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y concluirá la jornada con la última charla de 19.00 a 21.00 horas WhatsApp para asociaciones y ONGs.

Hackathon

El viernes y sábado ambas jornadas se centrarán en el Hackathon, que llevará por nombre Movilidad sostenible mediante WhatsApp seguro, una competición de innovación para desarrollar prototipos que impulsen la movilidad a través de WhatsApp en la ciudad de Castelló.

En esta competición, varios equipos se enfrentarán al reto de conceptualizar una idea basada en WhatsApp aplicable a la movilidad en la ciudad de Castelló. Esta iniciativa contará con el asesoramiento de expertos en negocio a través de WhatsApp como son Pedro Mary Mejía (CRO de la multinacional WOZTELL), Antonio Bordonado (fundador de la wafintech PYOS), Antoni Espinosa (matemático computacional y CTO de Ciudadano Conversacional), Enrique Barcos (desarrollador de negocio senior en Ciudadano Conversacional) y José Pérez (fundador de media docena de empresas basadas en WhatsApp en 3 continentes y director de la Cátedra de Negocio Conversacional de la Universidad de Valencia).

El concurso continuará durante todo el día del sábado y concluirá con la presentación de los proyectos y la entrega de un premio de 1.500 euros.

Puede participar cualquier profesional o estudiante interesado en la tecnología, el negocio o la movilidad. La inscripción, obligatoria, es gratuita, las plazas son limitadas y la inscripción está disponible en este enlace.