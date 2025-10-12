Tradició i innovació trauen la llum de Tir de Colom en la gala de Tania, Bella i Leo
La gaiata 17 inicia el camí fins a la Magdalena amb un show que, sota el títol d’Steampunk’, mostra que la creativitat festera no té límits
Llum i disseny i innovació i tradició s'han donat la mà per a guiar a la gaiata 17 Tir de Colom en el seu camí fins a les festes de la Magdalena 2026. Un camí que aquest dissabte ha tingut la primera de les seues parades, en la gala de presentació de la seua comissió de sector per al 2026, encapçalada pel president, Javier Gimeno, i la madrina, Tania Candel; i els màxims ambaixadors infantils, la madrina, Isabella Gallego i Leo Rico.
Una nit al Palau de la Festa en què la llum ha sigut la guia com a essència de la història de Castelló amb una màquina que els va fer viatjar més enllà de les fronteres del que coneixem per portar a la festa plena castellonera una visió en què passat i futur es fusionen en el món Steampunk, on els somnis cobren vida a través del metall i l’enginy en clau magdalenera fins a una creativitat sense límits.
Els portaestendards, Diego Barrachina i José María Albalat han obert el seguici, juntament amb les col·laboradores Laia Hervás, Claudia Alcarria, Sara Beltrán, Lorena Salinas i Marga Tarrazona. I allà on el present és junta amb el passat, han pujat a l’escenari els càrregs del 2025, amb la madrina infantil, Laia Rodríguez, acompanyada pel president infantil, Marc Barrera; i la madrina, Nerea Alegre, amb el vicepresident, José Manuel Guzmán.
Imposició de bandes
Ha sigut el president, Javier Gimeno, qui va imposar les bandes a la comissió. Unes dames d’honor i acompanyants que són la il·lusió en moviment, l’autèntica energia que il·lumina cada racó de Tir de Colom, amb Lua Mateo, del braç de David Gómez; Águeda Albalat, amb Óscar Espinosa; Laura Guzmán, amb Israel Rodríeguez; Lucía Guzmán, amb Hugo Gómez; MartaMoya, amb Sergio Hernández; Sara Villar, amb Óscar Espinosa; Paula Marín, amb Samuel José Espinosa; Mia Fernández, amb Adrián Puertas; María de la Balma Albarracín, amb Asier Algorta; i Mireia García, amb David Gómez, entre aplaudiments. La madrina d’honor, Noa Mateo, va pujar del braç d’Asier Algorta.
I entre els xicotets genis de l’univers Steampunk, els més menuts del sector han omplit de màgia el Palau, amb Violeta Navarro, acompanyada per Ian Tamayo i la col·laboradora Patricia Cerdán; Gema Navarro, Gala Pinto, Triana Plata, Alejandra Pauna, amb Logan Plata; Inés Navarro; Lucía Mérida; Lucía Penalba i Leire Guadalajara, del braç de Lucas Verdejo; i Paula Navarro, amb Nicolás Penalba; seguits de la madrina d’honor infantil, Virginia Albalat, amb Álvaro Navarro.
Ells i elles, tircolomers de cor, han sigut els que han rebut, dempeus, al quadre d’honor, amb els presidents, Javier Gimeno i Leo Rico; i les madrines, Tania Candel i Isabella Gallego, entre balls, màquines, somnis i llum, guia i far de la festa castellonera.
