Ventajas para comprar en los comercios del centro de Castelló

El Ayuntamiento de Castelló quiere potenciar el comercio local a través de los aparcamientos subterráneos públicos de la ciudad. Por eso, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, se han sentado a dialogar con UTE Santa Clara (plaza Santa Clara); Saba (avda. Rey Don Jaime); APK2 (plaza Borrull; Clavé / San Félix y Avenida de Mar) y Jujosa (Cardona Vives) para impulsar medidas que faciliten a los vecinos tanto de Castelló como de otros municipios sus compras en los negocios del centro.

Begoña Carrasco ha destacado que “en la puesta en marcha de estas y otras iniciativas vamos a ir de la mano de las diferentes empresas para seguir planteando nuevos escenarios que beneficien tanto a los aparcamientos públicos como al comercio tradicional de nuestra ciudad que tiene en estos parkings uno de sus principales aliados a la hora de atraer potenciales compradores para sus negocios”.

Así, en este encuentro con los parkings de la ciudad, el consistorio buscaba, como objetivo principal, proponer y consensuar diferentes medidas que permitan la dinamización comercial de Castelló. Dentro de este propósito, los aparcamientos "son un elemento clave, ya que son miles las personas que los utilizan a diario para poder realizar sus compras o gestiones en la ciudad de Castellón".

Mejorar la visibilidad de los aparcamientos

Entre las medidas propuestas por el consistorio, se encuentra mejorar la señalética para ofrecer una mayor y más clara visibilidad para llegar a estos aparcamientos. Así, será más fácil acceder a cada uno de ellos, de manera especial para la gente que llega desde fuera.

Campañas informativas

Desde el Ayuntamiento, se plantean llevar a cabo campañas informativas en los municipios cercanos para que los vecinos de la provincia sepan que pueden aparcar en el centro y que cuentan con itinerarios accesibles.

Tickets para potenciales clientes

Begoña Carrasco también ha anunciado que se estudia la puesta en marcha de campañas que permitan poner a disposición de los potenciales clientes tickets de aparcamiento por compras realizadas en comercios del centro de Castelló. "Esto supondría un revulsivo para el sector comercial de nuestra ciudad”, ha asegurado la alcaldesa.

Adecuar el entorno

También se quiere hacer, desde el Ayuntamiento, un esfuerzo para adecuar el entorno de estos aparcamientos y para que cuenten con el mejor aspecto posible, "porque la imagen de estos aparcamientos es parte también importante de la imagen de nuestra ciudad”.

Acceso al centro garantizado

Carrasco también ha recordado que “el acceso al centro de la ciudad está garantizado, incluso en la Zona de Bajas Emisiones, por lo que también lo está el poder dejar nuestro vehículo en estos aparcamientos habilitados”. De esta manera, todas las personas que utilicen sus vehículos para desplazarse hasta los aparcamientos del centro.