Atención los mayores de 55 años: Estas son las actividades que podrás realizar en el Grau de Castelló a través de la UNED

Castellón contará con un aula de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en el Casal Jove del Grau (tal y como adelantó este diario) destinada a impartir formación y ofrecer actividades culturales y talleres a personas mayores de 55 años.

Se trata de un espacio que albergará la UNED Senior para este curso 2025/2026, gracias a la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Castellón y la UNED que ha tenido lugar este lunes entre la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y el director del Centro Asociado a la UNED, Alejandro Ribes, por el que el gobierno municipal destinará 20.000 euros para su puesta en funcionamiento. Al acto ha asistido la teniente alcalde del Grau, Ester Giner, la concejala de Educación, María España y la concejala de Gente Mayor, Clara Adsuara.

La primera edil ha declarado que “hoy hemos dado un paso más para que los castellonenses senior sigan aprendiendo, descubriendo y ampliando horizontes, porque este gobierno siempre ha apostado por un envejecimiento activo y de calidad y así vamos a seguir trabajando para reforzar la vida social e intergeneracional de nuestros mayores”.

Carrasco ha explicado que “la UNED Senior está dirigida a mayores de 55 años que desean continuar con su formación” y ha especificado que “para poder inscribirse en los cursos no es necesario contar con formación previa, sino que lo único que importa es tener ganas de seguir aprendiendo y compartiendo experiencias”.

En este sentido, la primera edil ha puesto en valor que, gracias a la puesta en marcha del aula UNED Senior en la capital, “estamos creando un espacio inclusivo de aprendizaje intergeneracional que busca fomentar el desarrollo personal y la curiosidad intelectual a través de la participación activa”.

Inscripciones y asignaturas

Los días de inscripción son el 15 y 22 de octubre en el Casal Jove del Grau, en horario de 09:00 a 13:00 h. El inicio de las clases está previsto para el lunes 27 de octubre y las clases tendrán lugar los lunes y miércoles de 17 h a 20 h, en el edificio de la calle de la Marina Espanyola, n.º 2.

Las asignaturas que se impartirán son: Hablar en público y comunicar con seguridad, Nutrición y alimentación saludables, Ecos de nuestra tierra, Inteligencia artificial: qué es y cómo usarla cada día (con historia de vida), Salud cerebral, Igualdad y justicia: de la disidencia al empoderamiento, Periodismo y actualidad: cómo se cuentan las noticias, Filosofía, Historia del arte, Literatura, Artes plásticas y Primeros auxilios.