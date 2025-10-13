El Ayuntamiento de Castelló anuncia medidas cara a la alerta naranja
No suspende la jornada lectiva
Redacción
El Ayuntamiento de Castelló ha emitido un comunicado tras finalizar la reunión del Centro de Coordinación Operativo Municipal (Cecopal), ante la alerta por lluvias nivel naranja, en el que ha anunciado las medidas que va a adoptar para la jornada del lunes. Son los siguientes:
- Prolongación del cierre del Pinar en el Grao hasta nuevo aviso, para evitar el riesgo de caída de árboles
- Sigue activado el protocolo con las medidas de protección en acequias y cauces de la Marjalería, lo que incluye la activación de los motores y tornillos para la evacuación de agua en caso de que fuera necesario
- En el día de hoy seguimos en alerta naranja en la ciudad sin incidencias destacables por parte de Bomberos Municipales y Policía Local
- Se mantienen caminos cortados por prevención: Venta Nova/Cova Colom, accesos a Riu Sec
A través de este enlace puedes seguir la evolución de la dana Alice en la provincia.
Castelló no ha seguido, pues, el ejemplo de Vila-real y Orpesa, donde se ha suspendido la jornada lectiva. No obstante, el Ayuntamiento señala que "el Cecopal seguirá convocado para seguir la evolución de la alerta". "Se ruega sentido común y responsabilidad y seguir las indicaciones del servicio de emergencias 112 a través de sus canales oficiales", insisten.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Tres nuevos comercios se incorporan a Estepark Castelló
- Las nuevas normas para bonificar la tasa de la basura en Castelló
- El Grau de Castelló amanece con un cromlech megalítico
- El local de un 'buque insignia' del comercio de Castelló encuentra nuevo inquilino
- La despedida de un comercio histórico de Castelló: más de un siglo entre suelas y tacones de zapatos
- Una ferretería de Castelló, 'número 1' en digitalización de la Comunitat
- Daños en una finca de Castelló por las lluvias: 'Se me está inundando la casa
- Ojo al nuevo corte de tráfico en Castelló