El Ayuntamiento de Castelló anuncia medidas cara a la alerta naranja

El Ayuntamiento de Castelló ha emitido un comunicado tras finalizar la reunión del Centro de Coordinación Operativo Municipal (Cecopal), ante la alerta por lluvias nivel naranja, en el que ha anunciado las medidas que va a adoptar para la jornada del lunes. Son los siguientes:

Prolongación del cierre del Pinar en el Grao hasta nuevo aviso, para evitar el riesgo de caída de árboles

hasta nuevo aviso, para evitar el riesgo de caída de árboles Sigue activado el protocolo con las medidas de protección en acequias y cauces de la Marjalería , lo que incluye la activación de los motores y tornillos para la evacuación de agua en caso de que fuera necesario

, lo que incluye la activación de los motores y tornillos para la evacuación de agua en caso de que fuera necesario En el día de hoy seguimos en alerta naranja en la ciudad sin incidencias destacables por parte de Bomberos Municipales y Policía Local

destacables por parte de Bomberos Municipales y Policía Local Se mantienen caminos cortados por prevención: Venta Nova/Cova Colom, accesos a Riu Sec

A través de este enlace puedes seguir la evolución de la dana Alice en la provincia.

Castelló no ha seguido, pues, el ejemplo de Vila-real y Orpesa, donde se ha suspendido la jornada lectiva. No obstante, el Ayuntamiento señala que "el Cecopal seguirá convocado para seguir la evolución de la alerta". "Se ruega sentido común y responsabilidad y seguir las indicaciones del servicio de emergencias 112 a través de sus canales oficiales", insisten.