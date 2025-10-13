Esto es lo que cambiará en el Mercado Central de Castelló: puestos llenos y nueva imagen

Los vendedores del Mercado Central afrontan un momento clave para su futuro con la remodelación del edificio que variará tanto el aspecto como los usos de este espacio clave de la ciudad. Una transformación que cuenta con el visto bueno de estos comerciantes y que se quedará sin paradas vacías, ya que "permitirá recuperar el total del espacio de venta".

Así lo ha señalado el gerente del Mercado Central, José Luis Hernández, que ha afirmado que "con esta remodelación, conseguiremos que el 100% de la superficie comercial vuelva a estar ocupada por tiendas de venta al público".

Para conseguir esto, según ha explicado Hernández, "como no se pueden ampliar los metros lineales que pertenecen cada parada, sí que se dará una mayor profundidad a los puestos". De esta manera, "aunque hay comerciantes que han decidido no seguir, sí que tendremos un espacio mayor de venta".

Apoyo de los comerciantes

El responsable de la gestión del mercado ha resaltado que las obras en este espacio "tienen el apoyo de todos los comerciantes". Así, en el caso del proyecto de mercado provisional, que se instalará a partir de la próxima semana en la plaza Santa Clara, y la distribución de las paradas, el total de los vendedores dieron el visto bueno en la asamblea que celebrada la pasada semana en el edificio Menador.

Una imagen simulada del aspecto que tendrá el nuevo Mercado Central. / Mediterráneo

"Se trasladará el orden actual de puestos a este mercado provisional para que los comerciantes tengan un emplazamiento similar", ha comentado José Luis Hernández.

Sobre la distribución de los espacios de venta en el Mercado Central, tras su remodelación, ha sido el 91,5% de los participantes quien ha votado a favor. "Siempre hay quien se considera menos satisfecho y alguien que se considera perjudicado cuando se producen cambios. De todas formas, estudiaremos la posibilidad de realizar alguna modificación y hablaremos con los técnicos", ha apuntado Hernández.

Mudanza en enero

Para aprovechar la campaña de Navidad, la mudanza de los comerciantes a las instalaciones provisionales tendrá lugar en enero. Será entonces cuando comiencen el grueso de estas obras, que tendrán un importe de 9,7 millones de euros y un plazo de ejecución previsto es de 16 meses.

Además de ser un punto de venta, también ofrecerá puestos de gastronomía y degustación y contará con una cubierta acristalada y con cerámica, con pasillos espaciosos y contará con dos terrazas. El reformado espacio también tendrá un atrio central de nueve metros con bancos, mesas, y sillas para reuniones. Aparte, se eliminará el falso techo y se ganará en amplitud visual.