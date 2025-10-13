Castelló tiene el Mercado Central más accesible de España

El Mercado Central de Castelló está de enhorabuena. A las obras de remodelación del recinto municipal que comenzarán en los próximos meses después de levantar el mercado provisional al que se trasladarán los vendedores en enero, se suma un premio a nivel nacional.

Así, la Confederación de Mercados Tradicionales de Abastos de España ha anunciado este lunes los ganadores de los Premios METRAE 2025. Y el Mercado Central de Castelló ha sido distinguido con el Premio METRAE 2025 al Mejor Proyecto de Sostenibilidad Colectiva, por su compromiso con la accesibilidad universal y la inclusión de todos los públicos, que lo convierten en el primer mercado de España en cumplir la normativa europea y estatal en accesibilidad cognitiva.

Pantalla táctil informativa en el Mercado Central de Castelló. / Erik Pradas Puig

Los otros ganadores de esta edición han sido: el Ayuntamiento de Zaragoza, el Mercado de El Puerto ACOMERCA (Gran Canaria), la Pescadería Gastronómica Javi y Sofi (Mercado de Pino Montano, Sevilla), el Mercado Central de Castellón, Licors Moyà 1890 (Mercado del Olivar, Palma de Mallorca) y el periodista José Luis Sastre.

Los galardones se entregarán durante el V Encuentro de Mercados Tradicionales de España, que acogerá Valencia los próximos 26 y 27 de octubre.