Compromís denuncia que Carrasco "confunde la jardinería con la sostenibilidad" en Castelló

Compromís per Castelló ha lamentado que el gobierno de Begoña Carrasco haya vuelto a talar árboles en el centro de la ciudad, esta vez en la calle Germà Colón, con motivo de las obras de la Zona de Bajas Emisiones. La formación recuerda que no es la primera vez que ocurre, ya que en intervenciones anteriores como la de la calle San Francesc también se eliminaron buena parte de los árboles existentes.

“La señora Carrasco confunde la jardinería con la sostenibilidad: por mucho que planten ahora árboles nuevos, tardarán años en ofrecer un tamaño para reducir la temperatura y cumplir la función que debería cumplir el arbolado de la ciudad de Castelló”, ha expuesto el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia.

Desde la coalición lamentan que el Partido Popular esté sustituyendo la planificación y el cuidado del arbolado por una política “de tijeras”, sin una estrategia ambiental que tenga en cuenta los efectos del cambio climático. Compromís recuerda que la presencia de arbolado urbano es clave para combatir las altas temperaturas y mejorar el bienestar de la ciudadanía, especialmente en los meses de verano.

La formación también ha criticado la incoherencia del gobierno municipal, después de que Carrasco presumiera recientemente de un premio concedido por Interflora, una entidad vinculada al sector de la jardinería. “Plantar flores está muy bien, pero quienes dan sombra y reducen el calor son los árboles”, ha añadido Garcia.

Compromís señala, además, que esta misma situación se ha repetido en la renaturalización del Riu Sec, donde se han eliminado ejemplares adultos sin una planificación adecuada, y en el parque Geólogo José Royo. La coalición pide que el Ayuntamiento apueste por una gestión responsable del arbolado, con previsión, mantenimiento y sustitución de los ejemplares cuando sea necesario, “y no con talas sistemáticas que empeoran el confort climático de la ciudad”.