Moción del PSOE de Castelló para consensuar las bases de ayudas al comercio local

El grupo municipal socialista de Castelló ha anunciado este lunes una moción destinada a consensuar unas bases de ayudas al comercio local para el año que viene que garanticen “el inequívoco respaldo económico a un sector clave para nuestra ciudad”.

Patricia Puerta, portavoz socialista, señala que el objetivo es “ir siempre de la mano del sector comercial para escuchar sus necesidades y propuestas y, de forma paralela, trabajar por el consenso municipal, como ya demostramos en el último pleno ordinario, donde decidimos retirar nuestra moción ante el compromiso de todos los grupos políticos municipales de buscar la mejor de las soluciones para el comercio”.

Patricia Puerta recuerda que el acuerdo inicial en septiembre era trabajar de forma conjunta para elevar este año la partida reservada para bonos de comercio, incorporando los remanentes que habían quedado de las ayudas por los perjuicios ocasionados por las obras de la Zona de Bajas Emisiones.

No obstante, “la semana pasada ya aprobó el gobierno municipal, sin que haya habido reunión alguna formal entre gobierno, oposición y comerciantes, elevar el presupuesto de bonos comerciales hasta los 800.000 euros”. En cualquier caso, para Puerta “lo importante es que la campaña de este año no se demore, pese a que al final PP y Vox hayan tomado sus decisiones sin tratarlo con todas las partes implicadas”.

Por ello, “lo que planteamos, defendiendo en todo el momento el consenso con el sector comercial y la disposición de todos los grupos a ir de la mano, es poner en marcha una comisión de trabajo para diseñar las mejores bases de ayudas comerciales de cara a 2026”.

La portavoz socialista señala que “hay que darle el máximo apoyo al comercio local, que vive un momento complicado, de ahí que sea necesario que todos los grupos, consensuado con el sector, aportemos ideas para estar a su lado”.