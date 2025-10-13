La nueva campaña de reforestación de Salera de Castelló: ¿en qué consiste?

El Centro Comercial Salera pone en marcha su próxima campaña de Responsabilidad Social Corporativa bajo el lema “Cada m² verde, cuenta”, con el objetivo de contribuir a la regeneración ambiental y social de los municipios de la provincia afectados por el gran incendio forestal de 2022.

La iniciativa se desarrollará en colaboración con Oriwa, asociación local para la recuperación del entorno, y con la Cooperativa de Viver, referente en agricultura sostenible y digna para el territorio.

El proyecto contempla varias acciones que combinan educación, participación ciudadana y reforestación:

Acción en colegios : se llevarán cajas de cultivo a centros educativos de Castellón para que los niños aporten plantas autóctonas. Además, se impartirán charlas de sensibilización sobre medioambiente y prevención de incendios.

: se llevarán cajas de cultivo a centros educativos de Castellón para que los niños aporten plantas autóctonas. Además, se impartirán charlas de sensibilización sobre medioambiente y prevención de incendios. Acción en Salera : entre el 13 y el 25 de octubre , el centro comercial se convertirá en un gran pulmón verde con talleres diarios de creación de bombas de semillas, cajas nido y hoteles de insectos, entre otros. Los visitantes también podrán participar de forma simbólica colocando una hoja verde en un gran árbol instalado en el centro: cada hoja representará un árbol que se plantará en las zonas afectadas. En total, se prevé la reforestación de 600 árboles de especies autóctonas como alcornoque, carrasca o sabina.

Con esta campaña, Salera reafirma su compromiso con la sostenibilidad y con el territorio. Tal y como destaca Alejandro Galocha, gerente del centro comercial Salera: “Cada metro cuadrado recuperado tiene un valor inmenso. No hablamos solo de restaurar la naturaleza, sino también de fortalecer la conexión entre la comunidad y su entorno. Con pequeñas acciones colectivas podemos dejar una huella positiva y duradera en Castellón”.

Acerca del Centro Comercial Salera

El Centro Comercial Salera dispone de una superficie construida de más de 189.000m2 donde se reúnen una gran variedad de establecimientos y marcas para dar forma a un vanguardista espacio abierto a todas las posibilidades de compra y ocio. En el Centro Comercial Salera conviven 130 locales en régimen de alquiler y configuran un mix comercial equilibrado sobre una superficie de 70.100 m2.