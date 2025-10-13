¿Quieres colaborar en el diseño de Castelló? Aquí tienes el calendario y las novedades de los presupuestos participativos

El Ayuntamiento de Castelló pondrá ern marcha novedades en el proceso de los presupuestos de participación ciudadana para los años 2026 y 2027 en los que invertirá 1 millón de euros (500.000 euros por año). Así lo ha anunciado este lunes el concejal de Participación Ciudadana, Paco Cabañero, quien ha destacado que esta edición presenta varias novedades d eimportancia.

Así, ahora “será un proceso mixto, tanto para la fase de presentación de propuestas, como para su posterior votación, ya que se podrá usar la web presupuestosparticipativos.castello.es y, además, de manera presencial desplazarse a la Oficina de Participación Ciudadana situada en avda. Hermanos Bou, 27 y en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00horas”, ha explicado el edil quien ha reconocido que en anteriores convocatorias, debido a que solamnete se podía participar on line, solamente presentó propuestas el 2% de la población.

Además, “también habrá una campaña informativa en todos los distritos para explicar a la ciudadanía la forma de participar y, por último, se otorgará mayor protagonismo a los Consejos de Distrito que serán quienes ordenen las propuestas”, ha continuado.

De esta manera, la decisión final la tendrán los Consejos de Distrito. Una vez terminada la fase de votación, se ordenarán por número de votos y las 5 propuestas más votadas llegarán a los Consejos de Distrito donde sus miembros elegirán 3 propuestas. Éstas serán trasladadas a los técnicos municipales para que estudien su viabilidad. En total serán un total de 18 propuestas como máximo, todas ellas de índole municipal.

Herramienta de democracia directa

Para el concejal del área, “los presupuestos participativos son una herramienta de democracia directa que permite a la ciudadanía proponer, decidir y priorizar en qué se invierten sus impuestos. Serán actuaciones que saldrán directamente de las propuestas que hagan los vecinos. Este proceso tiene un doble objetivo: por un lado, dar voz real a la ciudadanía, y por otro, seguir construyendo una ciudad más justa, inclusiva y adaptada a las necesidades de quienes viven en ella”.

Calendario del proceso

El concejal de Participación Ciudadana, Paco Cabañero, ha anunciado que calendario será el siguiente:

- Del 15 de octubre al 4 de diciembre: recogida de propuestas ciudadanas

- Del 12 de diciembre al 16 de enero: votación pública.

- Del 21 de enero al 16 de marzo: votación en los consejos de distrito.

- Del 23 de marzo al 30 de abril: evaluación técnica.

- Entre 1 de mayo y el 15 de mayo: anuncio de los proyectos seleccionados.

“Invitamos a toda la ciudadanía a participar de este proceso al alcance de todos los vecinos y vecinas de Castellón. Se puede participar de forma individual o a través de las asociaciones vecinales o de cualquier otro tipo. No importa si es una gran idea o una pequeña mejora, todas las propuestas cuentan. Castellón se construye desde la colaboración, con diálogo y transparencia entre administración y ciudadanía”, ha finalizado Cabañero.