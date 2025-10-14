Alcampo cumple 40 años en Castellón: dos hipermercados y una inversión reciente de seis millones de euros

Cuando abrió sus puertas por primera vez, no existía la ronda Sur de Castelló ni todo el desarrollo urbano surgido alrededor. Desde entonces, Alcampo Castellón ha crecido junto a la provincia y ha sido testigo de numerosos cambios tecnológicos y sociales. Desde entonces han pasado más de 30 millones de clientes.

Cuatro décadas de historia

El hipermercado ha celebrado sus primeros 40 años de presencia en la ciudad, con un acto simbólico en su pasillo central. Una trayectoria marcada por un gran punto de inflexión hace dos décadas, cuando se construyó el nuevo establecimiento integrado en el centro comercial Salera.

El director de Alcampo Castellón, Vicente Fababú, destacó que se encuentran de "triple celebración: los 40 años de la apertura, los 20 del segundo hipermercado en Salera, en el que estamos ahora mismo, y la reinauguración de una tienda que ha vivido en dos fases una reforma integral para ser un espacio comercial moderno que responda a las necesidades de futuro de nuestros clientes". Una inversión de seis millones de euros en los tres últimos años para modernizar su espacio y ofrecer una experiencia de compra adaptada a las preferencias de sus clientes.

Compromiso con Castelló

El responsable del establecimiento recordó la apuesta de la compañía por la ciudad, "llena de posibilidades de progreso, con pujanza económica y social". Afirmó que "fue una apuesta acertada" y subrayó que Castelló fue la séptima ciudad de España en contar con un hipermercado Alcampo, incluso antes que otras ciudades más grandes.

Por su parte, el director territorial de Alcampo para la Comunitat Valenciana, Jorge Míguez, incidió en que durante estas cuatro décadas "hemos contribuido al desarrollo de Castellón, creando riqueza y empleo, impulsando la innovación, cuidando de nuestro territorio y ayudando a mejorar el poder adquisitivo de las familias".

Apuesta por el producto local

Míguez también destacó la colaboración con proveedores locales, especialmente en productos como cítricos, pescado de lonja o rosquilletas. "El pasado año realizamos compras a 393 proveedores de la Comunitat por valor de más de 320 millones de euros, y a 35 productores castellonenses por más de 13 millones", detalló.

Reconocimiento institucional

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, afirmó durante el acto que Alcampo "ha sabido ganarse la confianza de todos los castellonenses". Resaltó que la reciente reforma del hipermercado es "un ejemplo de inversión de la que se benefician los ciudadanos" y "de colaboración público-privada". Añadió que en estos 40 años "ha habido un antes y un después, como cuando llegó Salera y lo cambió todo", y recordó el crecimiento del entorno con nuevas instalaciones deportivas y mejoras de accesos.

También intervino la directora general de Comercio de la Generalitat, Maribel Sáez, quien recordó que "el comercio, después del empleo público, es el sector que más personas ocupa en la Comunitat Valenciana".

Un aniversario con sabor dulce

La celebración finalizó con una gran tarta y el canto del 'cumpleaños feliz', ante la mirada de clientes y trabajadores del establecimiento, en un ambiente festivo que reflejó la unión de la marca con la ciudad. Además, se inauguró una muestra fotográfica que repasa la historia de Alcampo Castellón en estos 40 años.