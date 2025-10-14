¿Eres caravanista? Aquí tienes las normas y los precios para acampar en los parkings de Castelló. Cuidado porque hay límites

Los dos aparcamientos de autocaravanas públicos de Castelló limitarán su uso a dos días seguidos en cuanto el Ayuntamiento de la capital de la Plana apruebe definitivamente la ordenanza reguladora de este servicio a la que ayer dio luz verde la comisión de Servicios Públicos. El texto, que entrará en vigor antes de finalizar este año, recoge que el tiempo máximo de estacionamiento «será de 48 horas seguidas, aunque haya plazas libre dentro del mismo recinto», si bien se podrá volver a realizar la reserva pasadas 24 horas desde la salida. En cuanto al precio que deberán pagar los usuarios de los dos parkings (el de la avenida Ferrandis Salvador con 94 plazas y el que está ubicado en la calle Astrónomo Francesc Aragó junto al Planetario, con 47), este será de 10 euros al día por cada autocaravana, camper o similar en el primer año de concesión y se contempla un incremento de la tarifa de un 2% anual.

Además, en el caso de que los campistas se excedan del periodo de estancia máximo (dos días), las personas usuarias abonarán, antes de abandonar el recinto, 50 euros por cada 24 horas o fracción inferior de un día que exceda de este plazo establecido, recoge el texto de la nueva ordenanza municipal.

En cuanto al aparcamiento junto al Planetario, permanece abierto todo el año, mientras que el de la avenida Ferrandis Salvador se cerrará a las autocaravanas del 15 de junio al 15 de septiembre, ya que durante este periodo se destinará al estacionamiento de turismos.

Ambos parkings tendrán un control de accesos con barreras electromecánicas con lectura de matrículas, gestión de reservas mediante la web y una app, asistencia técnica y atención al cliente las 24 horas, suministros de agua y puntos de vaciado de aguas negras y grises, conexión a wifi, lavabos, zona de higiene canina y módulos de ducha cerrada, zona de lavandería y puntos de recarga de vehículos eléctricos.