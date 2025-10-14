La alcaldesa, Begoña Carrasco, testigo accidental del grave atropello en Castelló

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, se ha convertido de forma involuntaria en testigo accidental del grave atropello ocurrido este martes en la capital de la Plana, a la salida de la rotonda de las manos hacia la carretera Almassora.

El coche oficial en el que viajaba la munícipe transitaba justo en ese momento por el punto donde apenas unos instantes antes una furgoneta ha arrollado a un varón, de 68 años. La primera edila procedía de un acto y se desplazaba hacia el consistorio para continuar con su agenta.

Auxilio al herido

El vehículo oficial se ha detenido de forma inmediata para prestar auxilio al peatón atropellado, a lo que se ha prestado también la munícipe y otros medios de su equipo hasta que se ha producido la llegada de los servicios de emergencia, entre ellos una unidad del SAMU, Policía Nacional y Policía Local.

Carrasco ha permanecido en el lugar hasta que la situación ha estado controlada e, incluso, ha colaborado con los servicios sanitarios en lo que han requerido, atendiendo siempre sus indicaciones, además de interesarse por el estado de la víctima.