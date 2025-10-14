Las claves para pagar menos en el recibo de la basura de Castelló

La tasa de la basura sigue acumulando bonificaciones para hacer frente al incremento, de hasta el doble de la cantidad actual, que eatá previsto para el año que viene en Castelló.

El ejecutivo municipal dio ayer luz verde en el transcurso de la junta local extraordinaria a otras tres reducciones que podrán lograr los inquilinos que acrediten su participación en las campañas de visitas a los ecoparques; las empresas que manifiesten, mediante una auditoría, el reciclaje de al menos el 50% de los residuos que generan; y los usuarios de los contenedores inteligentes que comenzarán a prestar servicio el año que viene. La reducción en el recibo de la basura en los dos primeros casos será para el 2026 y, en el tercero, para 2027.

Bajada de más impuestos La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, recordó que en el año 2026, el equipo de gobierno local reducirá el IBI otro 2% con el fin de llegar a final de mandato con una rebaja total del 10% en este recibo. «De igual manera estamos haciendo con otras tasas como la de ocupación de vía pública a los bares, restaurantes y cafeterías, que quedarán un año más exentos del pago por sus terrazas, lo que es clave para mantener una ciudad viva, impulsando así la economía local», destacó ayer la primera edila de Castelló.

Por este motivo, con el fin de facilitar a los inquilinos esa reducción en el recibo de la basura, el Ayuntamiento ha incluido nuevos plazos a beneficio de estos. De esta forma, a estas personas también les contabilizarán las visitas a los ecoparques realizadas desde el 1 de enero al 31 de marzo. «Los que ya hubieran ido y cuenten con los tickets para descontar en la tasa, les vale y los que no, porque no pensaban que se les podía bonificar, les damos hasta marzo del año que viene para completar los siete viajes», afirmaron fuentes municipales en declaraciones a este diario. En el caso de las empresas recicladoras, también tendrán que acreditarlo antes del 31 de marzo.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, junto al concejal de Hacienda, Juan Carlos Redondo. / Mediterráneo

También tendrán bonificaciones, ya en 2027, las personas que reciclen en los contenedores inteligentes que se pondrán a disposición de los vecinos en 2026.

A este respecto, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, explicó que el objetivo de esta modificación, que la aprobará el pleno extraordinario del viernes, «es ampliar los máximo posible las medidas que desde el equipo de gobierno hemos puesto en marcha para tratar de amortiguar el impacto del basurazo». Carrasco también manifestó que están «haciendo todo lo posible para que, a través de difernetes formas, las familias de Castellón puedan ver reducido el importe de este recibo que injustamente recae en su totalidad en la ciudadanía por decisión del Ejecutivo central».

Por su parte, el concejal de Hacienda, Juan Carlos Redondo, recordó que estas tres nuevas medidas novedosas «se suman a las bonificaciones ya existentes, como las aplicadas a las familias numerosas, hogares con rentas reducidas, personas dependientes y con alguna discapacidad o contribuyentes que tengan el recibo domiciliado. Medidas, todas ellas, que seguirán vigentes con el fin de que se puedan beneficiar los máximos ciudadanos posibles».