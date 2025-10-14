Garcia (Compromis): “Carrasco amaga que pujarà de nou la taxa de fem en l’any 2026 a Castelló”
Els valencianistes valoran positivamente que el PP haja rectificat i incloga les personas que viuen de lloguer en les bonificacions
El portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló, Ignasi Garcia, ha advertit que l’alcaldessa Begoña Carrasco incrementarà de nou la taxa de fem en 2026 per no haver escoltat les advertències que la formació ja va traslladar l’any passat. Segons expliquen, el govern municipal va ignorar les propostes que podrien haver reduït el cost del tractament de residus i, com a conseqüència, “els veïns i veïnes tornaran a pagar més per un servei que ja han vist duplicat enguany”.
Garcia ha assenyalat que “Carrasco i el PP van a pujar de nou la taxa de fem en l'any 2026, aquesta vegada un 4%. I ho fan senzillament perquè no han escoltat les advertències que li vam fer des de Compromís. Els vam explicar quin era el camí que havien de seguir per a poder reduir el cost del tractament de residus, una cosa que no han fet cas des que han arribat al govern, i les conseqüències són les taxes de fem tan elevades que paguem a la ciutat de Castelló.”
Des de la coalició recorden que ja van presentar al•legacions a l’ordenança de residus de Carrasco i van advertir que la seua proposta no reduiria el cost del servei. Amb l’increment anunciat del 4% per a 2026, Compromís alerta que la situació pot repetir-se en els pròxims anys si no s’apliquen canvis estructurals.
Tot i això, Compromís valora positivament que, després d’insistir-hi durant mesos -tant des del grup municipal com des del moviment veïnal, especialment des de Coasveca-, el PP haja rectificat i decidit incloure les persones que viuen de lloguer entre els possibles beneficiaris de les bonificacions. A més, també reconeixen com a pas endavant la incorporació de la recollida de l’orgànica com a requisit per a obtindre rebaixes, encara que adverteixen que aquestes bonificacions encara no seran una realitat en 2026 i que, si el PP manté el mateix criteri actual, es podrien produir nous increments en la taxa.
Desequilibris en les ordenances
Compromís celebra igualment que el govern del PP haja desistit de la tercera rebaixa de l’ICIO que Carrasco va anunciar en el Debat de l’Estat de la Ciutat. La formació subratlla que ja van advertir que no era necessari reduir aquest impost, perquè l’existència d’un Pla General en vigor ja suposa una garantia jurídica i un estímul suficient per a la construcció a Castelló. En aquest sentit, consideren positiu que l’executiu municipal “comence a escoltar” i haja optat per no continuar amb noves rebaixes de l’impost.
Pel que fa a l’ordenança d’ocupació de via pública, Compromís s’abstindrà en la votació. La coalició comparteix la necessitat de compensar els negocis afectats per les obres de la Zona de Baixes Emissions, però assenyala que la bonificació del 100% plantejada pel PP és inadequada, ja que no totes les zones de la ciutat s’han vist afectades i seria més raonable aplicar reduccions parcials del 80 o el 50%. Des del grup municipal entenen que l’ús privatiu de l’espai públic ha de comportar, encara que siga mínima, una contraprestació econòmica que repercutisca en el conjunt de la ciutadania.
Finalment, sobre l’IBI, Compromís considera que la proposta del PP “continua sense respondre a les necessitats de Castelló”, encara que valora com un pas endavant la nova redacció de l’article 3.5 -ara article 4-, referit al recàrrec per a les vivendes buides en mans de grans tenidors. Des de la formació recorden que la seua proposta és elevar aquest recàrrec fins al 150% de l’impost, i no limitar-lo al 50% com manté el govern municipal. Tot i això, admeten que el canvi tècnic introduït pot facilitar-ne l’aplicació i obrir la porta a què la mesura s’aplique finalment.
No obstant això, Compromís alerta que el PP ja porta dos anys i mig de mandat sense activar aquest recàrrec i adverteix que si tampoc es posa en marxa en 2026, serà evident que no té intenció d’aplicar-lo en tota la legislatura.
