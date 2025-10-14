El PSOE dice que las infraestructuras hidráulicas las hizo el gobierno progresista en Castelló

Los anteriores gobiernos progresistas liderados por el PSPV en Castelló destinaron más de 10 millones de euros a infraestructuras hidráulicas, inversiones clave para evitar inundaciones y daños mayores en la capital de la Plana, según ha destacado este martes el portavoz adjunto del grupo municipal socialista, José Luis López, quien ha señalado señala que esta apuesta decidida del Acord de Fadrell y del Pacte del Grau permitió mejorar el drenaje urbano, prevenir inundaciones y modernizar la red pluvial de la ciudad.

Estas actuaciones, como destaca López, “se planificaron con una visión de ciudad sostenible, preparada para hacer frente forma más efectiva a los efectos del cambio climático y a los episodios de lluvias torrenciales, que cada vez son más frecuentes en la provincia”. En este sentido, el portavoz adjunto socialista reclama al actual gobierno del PP y VOX “que mantenga el compromiso inversor para garantizar la seguridad de la ciudadanía, pese a que ya sabemos qué opina el gobierno municipal del cambio climático”.

Entre las principales inversiones de los gobiernos de progreso destaca la obra de canalización y encauzamiento del Barranco del Sol, con un presupuesto de más de 2,5 millones de euros. Este proyecto permitió ampliar y modernizar el cauce del barranco para mejorar su capacidad de desagüe, además de proteger las viviendas del Barrio de San Agustín y San Marcos, que habitualmente quedaban afectadas por inundaciones, ha señalado López.

Para José Luis López, “es clave “integrar la actuación en el entorno urbano con criterios medioambientales y de sostenibilidad.”, algo que representa a la perfección el encauzamiento del Barranco del Sol”. La reciente dana que ha afectado a la provincia de Castelló ha sido, a juicio del portavoz adjunto socialista, “una buena prueba para ver el estado de esta infraestructura hidráulica, pues ha funcionado con total eficacia, canalizando correctamente el agua y evitando los daños y desbordamientos que en otros tiempos eran habituales en la zona.