Si quieres comprar artesanía en Castelló, esta es tu oportunidad: el horario de los 20 estands y talleres infantiles

La plaza de Las Aulas volverá a llenarse de color, tradición y creatividad con una nueva edición de la Fira d’Artesania “Les Aules”, que se celebrará del 17 al 19 de octubre. Organizada por la concejalía de Comercio y Consumo en colaboración con la Asociación de Artesanos de Castellón, la feria se consolida como una cita imprescindible para los amantes de la artesanía y los productos locales.

Más de 20 expositores mostrarán una amplia variedad de creaciones que incluyen bisutería, cerámica, vidriería, joyería, marroquinería, ropa, bolsos y muñecos, entre otras propuestas. Además, el público podrá disfrutar de demostraciones en directo y talleres participativos, donde los artesanos compartirán las técnicas y saberes que mantienen vivas las tradiciones locales.

Presentación de la feria de artesanía de Castelló. / Mediterráneo

El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha explicado que “la Fira d’Artesania ‘Les Aules’ ha añadido un valor al comercio de proximidad, al destacar la creatividad y el talento de nuestros artesanos. Además, este tipo de eventos contribuyen a mantener vivas nuestras tradiciones y a reforzar la identidad cultural de Castellón”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Artesanos de Castellón, Pedro Domínguez, ha añadido que “la feria ha añadido una oportunidad única para que los artesanos locales den a conocer sus creaciones, compartan sus técnicas y mantengan viva la riqueza artesanal de nuestra ciudad”.

La feria abrirá sus puertas el viernes 17 de octubre en horario de 17:00 a 21:00 horas. El sábado 18 y el domingo 19, el horario será de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas (el domingo hasta las 20:00). Además, habrá actividades infantiles y espacios de entretenimiento familiar durante todo el fin de semana para que visitantes de todas las edades disfruten de una experiencia completa.