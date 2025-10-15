Castelló 'pasea' para apoyar la investigación sobre el cáncer de mama. Horario, recorrido y dónde apuntarse

Los castellonenses tienen el domingo 19 de octubre una cita imprescindible grabada a fuego en la capital de la Plana.

Un año más, y ahora se cumple la XI edición, las calles de Castelló acogerán la gran marea rosa de la marcha Un paseo por la Vida organizada por el Colegio Oficial de Enfermería y la Fundación Le Cadó y cargada de esperanza con el objetivo principal de recaudar fondos para apoyar la investigación que contribuya a la curación del cáncer de mama y acompañar a todas las mujeres que luchan contra esta enfermedad.

El pistoletazo de salida de este evento no competitivo será a las 10.30 horas junto al parque Rafalafena desde donde las participantes, ataviadas con la camiseta oficial diseñada por la reconocida firma Custo Barcelona, recorrerán cinco kilómetros en un ambiente festivo pero repleto de fuerza, vitalidad y solidaridad para llegar hasta el paseo Ribalta donde finalizará la marcha.

Cientos de mujeres ya se han inscrito en esta iniciativa que tiene como reto superar las 5.500 participantes y alcanzar los 45.000 euros de recaudación que serán entregados a distintos equipos científicos de referencia para que puedan seguir investigando sobre esta enfermedad gracias al compromiso de los castellonenses. Una cantidad que se sumarán a los más de 350.000 euros que la Fundación Le Cadó ya ha destinado a los proyectos de investigación en cáncer de mama. Además, todo el personal del periódico Mediterráneo se suma a esta iniciativa solidaria y también muestra su apoyo.

El personal del periódico 'Mediterráneo' muestra su apoyo al proyecto. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Pero, ¿todavía no te has apuntado a la marcha del domingo? Aún puedes hacerlo en El Corte Inglés, El Colegio Oficial de Enfermería de Castellón, los comercios del Raval, el Banco Mediolanum y en la web oficial www.fundacioncancerdemama.org. Con una aportación de 10 euros podrán colaborar y obtener la camiseta.

Y precisamente para seguir concienciando sobre la necesidad de hacer frente a esta enfermedad, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, recibió ayer esta camiseta conmemorativa del evento, de manos del patrono fundador de la Fundación Le Cadó, Pepe Cidoncha, y la vicepresidenta, Susana Pérez.

La alcaldesa de Castelló con los representantes de la Fundación Le Cadó. / Mediterráneo

¡Todos a participar!

«Animo a todos los castellonenses a que el próximo domingo se sumen a la gran marea rosa que invadirá las calles de la ciudad por una buena causa, por la esperanza de todas las mujeres que luchan por esta enfermedad. Nuestra colaboración es fundamental para que la Fundación consiga recaudar fondos que permitirán seguir investigando y poder encontrar la forma de combatir el cáncer de mama», manifestó Carrasco.

La máxima autoridad municipal recordó que esta marcha «es uno de los eventos relevantes que organiza anualmente la Fundación, dentro del proyecto para la lucha contra el cáncer de mama, por lo que desde el Ayuntamiento «colaboramos cada año con la Fundación, con una ayuda de 20.000 euros para que puedan seguir dando alas a su proyecto Flor de Vida y se consiga avanzar en la investigación, que es esencial para lograr una cura».