Los 15 comercios que participarán en el desfile de la 'Moda local al teu costat' en Castelló: día y lugar

El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha presentado hoy una nueva edición de “Moda Local al Teu Costat”, una cita ya consolidada en el calendario comercial de la ciudad que volverá a llenar de vida la Plaza Mayor el próximo sábado 18 de octubre. Esta iniciativa pretende potenciar el comercio de proximidad a través de un desfile que combina creatividad, talento local y las últimas tendencias de temporada.

Durante la jornada, la Plaza Mayor se transformará en una auténtica pasarela al aire libre donde se presentarán las novedades de la temporada otoño-invierno. El programa del evento incluirá un desfile infantil y otro de moda para adultos, que se desarrollarán entre las 12:00 y las 14:00 horas, ofreciendo una completa muestra de calidad del comercio local.

El concejal de Comercio, Alberto Vidal, este miércoles, en la presentación de la iniciativa. / Mediterráneo

En la categoría de moda infantil participarán las tiendas Vannu y Pistatxo, mientras que en el desfile de adultos se contará con la presencia de Les Calces, Corsetería Maruja, Corsetería Fabregat, Crabbe, Gnomo, Bonita, L’Espill de la Novia, Enclave, Novo, Charo’s, Nadiah y Javier Gimeno. Asimismo, en el apartado de complementos destaca la participación de Óptica Valls.

El concejal de Comercio ha señalado que “con iniciativas como ‘Moda Local al Teu Costat’ reforzamos nuestro compromiso con el comercio de proximidad, ofreciendo a los establecimientos de Castellón una plataforma donde mostrar su trabajo y conectar directamente con los vecinos”. Vidal ha destacado que “el comercio local es una parte esencial del corazón económico y social de la ciudad, y desde el Ayuntamiento queremos seguir impulsando su visibilidad y competitividad mediante propuestas que fomenten la participación y el consumo”.

Asimismo, Vidal ha subrayado la importancia de mantener viva la actividad en el centro urbano: “La Plaza Mayor se convierte en un escaparate abierto al talento de nuestros comerciantes, un punto de encuentro donde la moda y la ciudadanía se unen en un ambiente festivo, creativo y cercano”. En este sentido, el edil ha animado a toda la población a asistir “al desfile y disfrutar de una mañana diferente, donde podrán descubrir de primera mano la oferta de los comercios locales y apoyar al pequeño comercio de Castellón”.