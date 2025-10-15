Compromís per Castelló vol el Pla contra el Soroll ¡ja!
El portaveu Garcia reclama a Carrasco que l'aplique amb urgència després de dos anys d’inacció
Compromís per Castelló ha reclamat a l’alcaldessa Begoña Carrasco que complisca immediatament les mesures que fixa el Pla d’Acció contra el Soroll, un document aprovat per la seua pròpia Junta de Govern després de més de dos anys d’inacció. Segons la formació, el pla confirma “punt per punt” les propostes que Compromís ja havia traslladat al govern municipal per reduir la contaminació acústica i millorar la qualitat ambiental a la ciutat.
Entre les actuacions prioritàries, el pla estableix la convocatòria urgent de la Mesa del Soroll de Castelló i la definició d’un calendari fix de reunions per coordinar les accions de totes les àrees municipals i garantir-ne el seguiment. A més, sol•licita la creació d’una mesa de treball conjunta amb la Generalitat i els municipis limítrofs per compartir informació i realitzar controls acústics coordinats, especialment en les zones industrials i viàries amb major impacte.
“El Pla deixa en evidència a Carrasco i al PP, perquè reconeix exactament allò que portem dos anys reclamant: que la Mesa del Soroll es reunisca de forma periòdica i que es treballe amb Almassora i la Generalitat per fer controls acústics al polígon del Serrallo”, ha explicat el portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, qui ha advertit que “la solució no és canviar les lleis perquè qui feia una infracció d’eixe de fer-la, sinó vetlar pel benestar dels veïns i veïnes”.
Aplicació de les mesures
El document tècnic, elaborat per AAC Centro de Acústica Aplicada, quantifica en 123.578 les persones -un 81,4% de la població de Castelló- que es veurien beneficiades per l’aplicació de les mesures previstes. A més, fixa un cost inicial d’uns 400.000 euros per executar les accions immediates i recomana disposar d’un sistema municipal d’informació acústica per fer seguiment dels nivells de soroll i millorar la transparència amb la ciutadania.
En aquest sentit, Compromís considera “imprescindible” que l’Ajuntament reserve en el nou pressupost els recursos que estableix el pla, per garantir l’execució de les accions urgents i millorar la qualitat ambiental que afecta milers de castellonencs. El document, amb una vigència de cinc anys, preveu actuacions en matèria de mobilitat, control industrial i planificació urbana, àmbits que, segons Compromís, “no poden continuar esperant més després de dos anys de paràlisi”.
Des de la formació assenyalen que les polítiques de prevenció i planificació haurien d’haver estat una prioritat des del primer dia, i recorden que Carrasco “diu una cosa quan està a l’oposició i fa una altra quan governa”, com demostra el retard en aplicar un pla que ara reconeix com a necessari. A més, el pla planteja reduir el trànsit en zones residencials i fomentar el transport públic i la mobilitat activa (a peu o amb bicicleta) per disminuir el soroll del trànsit.
