Los nuevos pasos para evitar las inundaciones en la avenida de Valencia de Castelló
La Mesa de Contratación propone la adjudicación de los trabajos a la empresa castellonense Becsa
La obra antiinundaciones de la avenida de Valencia, a la altura de las calles Picasso y Larra, estará terminada en primavera. La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Castelló ha hecho ya la propuesta de adjudicación de los trabajos a la empresa castellonense Becsa que será la encargada de ejecutarlos con un presupuesto cercano a los 500.000 euros.
La actuación pretende mejorar el drenaje urbano para minimizar la problemática ocasionada durante episodios de precipitaciones en esta zona, así como los desbordamientos puntuales de la red de saneamiento que tienen lugar cuando caen grandes cantidades de agua. Para ello, el consistorio instalará un nuevo punto dotado de un sistema de retención de sólidos y flotantes.
En este sentido, el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, afirmó que este vial no se ha inundado «con las últimas lluvias». «Se trata de una actuación muy demandada por los vecinos, especialmente los residentes de esta zona, desde hace años y a la que el gobierno municipal actual que preside la alcaldesa Begoña Carrasco da respuesta», afirmó, finalmente, el edil Toledo.
