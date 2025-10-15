Las novedades en la recogida y limpieza de la basura en Castelló

Castelló suma nuevas rutas de recogida de residuos puerta a puerta para el comercio y el sector de los hoteles, restaurantes y cafeterías que activará próximamente. Esta novedad llega después de que el nuevo contrato adjudicado a Tetma (empresa perteneciente al grupo castellonense Simetría) por casi 400 millones para los próximos 15 años entrara en vigor el pasado 1 de octubre, según explicaron fuentes municipales al periódico Mediterráneo. De esta forma, este servicio afectará a la recogida de envases ligeros en los establecimientos comerciales y al refuerzo de la recogida puerta a puerta del papel y cartón comercial.

Entre otras novedades que implementa la nueva empresa es la incorporación de camiones 100% eléctricos, como recolectores de grandes dimensiones, y equipos de baldeo y barrido mecánico, manteniendo para la casi totalidad del resto de vehículos y maquinaria la motorización de gas natural comprimido. Estas características hacen que la flota de maquinaria motorizada propuesta como sostenible y eficiente sea del 94%, en línea con el objetivo de reducir emisiones y mejorar la calidad ambiental de la ciudad.

Recipientes inteligentes

Asimismo, el Ayuntamiento de Castelló ha previsto el cierre del contenedor marrón para la fracción orgánica, lo que permitirá en un futuro próximo --a partir del año que viene-- la identificación de usuarios del uso de este contenedor a través de la tarjeta ciudadana y la implantación de un sistema de bonificaciones en la tasa de residuos a los ciudadanos que realicen un uso del mismo en las condiciones que establezca la futura ordenanza municipal.

Tecnología Se implementarán dispositivos tecnológicos en vehículos, carritos de limpieza manual y contenedores que permitirán de forma automática realizar el seguimiento a tiempo real de los principales indicadores de control del servicio, destacando la propuesta en la adscripción de herramientas de control de calidad, inspección y seguimiento de la facturación del servicio adicionales que permitirá a los servicios municipales mayor y mejor control de la ejecución del trabajo en las vías públicas de Castelló y en las playas.

«Todo ello constituye una muestra del compromiso del Ayuntamiento de Castelló con los objetivos de reciclaje definidos por la Unión Europea para 2035, la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente», afirmó el concejal de Servicios Públicos, Sergio Toledo.

En cuanto al servicio de limpieza viaria, este cuenta con una flota con equipos de nueva adquisición como vehículos de baldeo, barrido mecánico, fregado e hidrolimpieza o vehículos ligeros de limpieza 100% eléctricos. La empresa Tetma también ha previsto un alto número de medios personales adscritos al servicio, entre los que destacan las brigadas multitarea motorizados para la limpieza de mobiliario urbano y grafitis o el refuerzo de medios personales y materiales para la limpieza de vertidos incontrolados.

Para la recogida de residuos de las fracciones orgánica, papel y cartón, envases ligeros y resto, se incorporarán recolectores compactadores de nueva adquisición de carga lateral de forma mayoritaria, desapareciendo la recogida mediante contenedores de carga superior y realizando la recogida en carga trasera de forma minoritaria para rutas de recogida puerta a puerta o en zonas de difícil acceso. Estos equipos dispondrán de motores gas natural comprimido y eléctricos, que estarán apoyados por vehículos auxiliares 100% eléctricos.

Renovación de contenedores

Por otra parte, se renueva, además, el parque completo de contenedores de la fracción resto y se ampliará sustancialmente el número actual de contenedores de las fracciones de envases ligeros y de papel y cartón eliminando los recipientes subterráneo de recogida de residuos que todavía quedan en la vía pública.

Campañas informativas

Las campañas de concienciación e información a la ciudadanía así como la apertura de una oficina a dónde podrá acudir el vecinos para formular alguna sugerencia o queja sobre el servicio de recogida de basura o de la limpieza son otros de los refuerzos que entrarán en servicio.