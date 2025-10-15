El PSOE de Castelló se suma a Compromís y alerta de una subida del 4% de la tasa de la basura para 2026

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, “ha ocultado a la ciudadanía que para 2026 el gobierno municipal PPVox volverá a subir la tasa de basuras a las familias”. Así se ha pronunciado este miércoles Patricia Puerta, portavoz del grupo municipal socialista, sumándose a la denuncia que este martes hizo el grupo municipal de Compromís. Puerta ha adelantado que la revisión de la tasa de basura, que verá la luz en el pleno del viernes 17 de octubre, “incluye una subida del 4 por ciento el año que viene de la tasa que tendremos que pagar por la recogida y tratamiento de residuos, pero ya hemos visto como la señora alcaldesa no ha tenido la valentía de desvelar a las y los castellonenses las consecuencias del Basurazo de Carrasco”.

Patricia Puerta, portavoz del grupo muniicpal del PSOE en Castelló. / Mediterráneo

La realidad, como señala Patricia Puerta, es que “tenemos un nuevo incremento, que se suma al enorme golpe en nuestros bolsillos que hemos sufrido todos y todas este 2025, pues hay que recordar que el PP y Vox nos subieron ya este año hasta el 100% de la tasa de basuras, sin que hayan sido capaces de paliar este auténtico roto en la economía familiar para este año”.

Así, una vivienda con un valor catastral de hasta 63.656,95 euros va a tener que pagar el próximo año 172,41 euros frente a los 165,78 del actual ejercicio. Por su parte, las que tengan un valor catastral de 63.656,96 a 79.214,69 pasarán de 193,42 a 201,76 euros, mientras que las de más 79.214,70 abonarán 210,72 euros frente a los 202,62 de este año.

"No hay rebaja fiscal"

Para Patricia Puerta, “el problema es que tenemos a una alcaldesa que prometió en campaña una rebaja fiscal que no existe y que sabía que en 2025 había que aplicar una directiva europea, por cierto impulsada y aprobada por el Partido Popular Europeo, que obligaba a incrementar la tasa, pero que siempre ocultó”.

En definitiva, “una alcaldesa que ha sido incapaz de aplicar medidas valientes para compensar el Basurazo de Carrasco, como así le planteamos desde el Partido Socialista, porque la única realidad es que este 2025 vamos a pagar hasta un 100% más de basura respecto a 2024, cuando hay otros municipios en España que sí han sido capaces de compensar este año este incremento”, concluye Patricia Puerta.

Hay que recordar que el concejal de Hacienda de de Castelló, Juan Carlos Vidal, ya recordó ayer el Ayuntamiento ha dispuesto varias ayudas y bonificaciones ante el basurazo.