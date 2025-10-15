Esta vez es el pan el que llega con una novedad 'debajo del brazo' en Castelló. No te la puedes perder
La iniciativa se llevará a cabo el sábado por la mañana en la plaza de la Pescadería
El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha anunciado este miércoles que el sábado 18 de octubre se celebrará en Castelló el Día del Pan, una jornada de homenaje a los panaderos que, con su trabajo diario, mantienen viva la tradición de elaborar pan artesanal de calidad.
La celebración contará con un reparto de pan artesano ofrecido por el Gremi de Forners, acompañado de aceite y jamón serrano, en la plaza de la Pescadería, de 11,00 a 13.00 horas. La iniciativa, que ya se realizó el año pasado con una excelente acogida, vuelve este año para poner en valor los productos locales y el esfuerzo del sector panadero.
“El pan es uno de los productos más emblemáticos de nuestra dieta y simboliza el trabajo bien hecho y la dedicación de los profesionales que lo elaboran cada día”, ha señalado el concejal, quien ha destacado “la importancia de apoyar al comercio local y a los gremios tradicionales que forman parte de nuestra identidad”.
Vidal ha añadido que “actividades como esta no solo fomentan el consumo de productos artesanos, sino que también crean un espacio de encuentro entre vecinos, visitantes y productores, fortaleciendo el tejido comercial y social de Castellón”.
