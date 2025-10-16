Castelló celebra el Día Mundial de la Parada Cardíaca con talleres y simulacros en la plaza Borrull

Castelló ha celebrado este jueves el Día Mundial de la Parada Cardíaca con una jornada de actividades educativas y prácticas dirigida a toda la ciudadanía, desarrollada en la plaza Borrull. La iniciativa, organizada por el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana (SESCV) en colaboración con el Ayuntamiento de Castelló, ha contado con la presencia de la alcaldesa, Begoña Carrasco; el concejal de Salud Pública, Luciano Ferrer; el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez; el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá; y la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat.

El objetivo principal de la jornada ha sido concienciar a la población sobre la importancia de saber actuar ante una parada cardiorrespiratoria (PCR), promoviendo la detección temprana, la activación rápida de los servicios de emergencias y la correcta aplicación de las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Compromiso con la salud

La alcaldesa de Castelló ha destacado que “Castellón demuestra una vez más su compromiso con la salud y la prevención. Es fundamental que la ciudadanía esté preparada para reaccionar ante una emergencia, porque una respuesta rápida puede salvar vidas. Hoy, gracias a la implicación de los profesionales sanitarios y de nuestros servicios de emergencias, damos un paso más hacia una ciudad más segura y solidaria”.

Por su parte, el concejal de Salud Pública, Luciano Ferrer, ha señalado que “la formación en RCP debe ser una herramienta accesible para todos. Conocer las maniobras básicas y cómo utilizar un desfibrilador puede marcar la diferencia en una situación crítica, y por eso este tipo de jornadas son tan valiosas para nuestra ciudad”.

Además, el concejal de Seguridad y Emergencias ha recordado que “recientemente la Policía Local de Castellón ha adquirido cinco desfibriladores semiautomáticos externos (DESA) para ser instalados en diferentes vehículos policiales para mejorar el tiempo de respuesta ante emergencias, especialmente en casos de parada cardiorrespiratoria”.

Más de 150 escolares formados

Más de 150 escolares de diferentes centros educativos han participado en los talleres prácticos impartidos por profesionales sanitarios, donde han aprendido de forma dinámica cómo actuar ante una emergencia cardiorrespiratoria. Los jóvenes han practicado técnicas básicas de reanimación y el uso de desfibriladores semiautomáticos (DESA) sobre maniquíes de simulación.

La jornada también ha incluido simulacros de reanimación cardiopulmonar y carpas informativas abiertas al público, donde personal especializado ha ofrecido demostraciones y consejos sobre cómo actuar ante una parada cardíaca.

Además, los asistentes han podido conocer de cerca varios vehículos de emergencia, entre ellos el Vehículo de Intervención Rápida (USC), una ambulancia medicalizada del SAMU y el Vehículo de Múltiples Víctimas (EMV), que forman parte del dispositivo del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana.