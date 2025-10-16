Compromís exige a Carrasco que se tome en serio el transporte público

Compromís per Castelló ha exigido a la alcaldes,a Begoña Carrasco, que se tome “en serio” el transporte público de la ciudad ante las continuas quejas de la ciudadanía. La formación denuncia que los usuarios sufren de manera reiterada problemas con los paneles informativos, con la información que se muestra en los autobuses y, recientemente, con las tarjetas de transporte del TRAM, que han dejado de funcionar correctamente tras una actualización mal gestionada por la Generalitat.

Según ha expuesto el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, “no solo el proyecto de líneas de autobuses de Carrasco es continuista y poco ambicioso, sino que además los usuarios tienen que lidiar cada día con pantallas informativas que no funcionan, están sucias o muestran información desfasada”. Garcia recuerda que “han eliminado la aplicación municipal en la que se podían consultar los horarios desde el móvil, pero tampoco garantizan que los paneles de las paradas estén siempre operativos”.

Desde el grupo municipal señalan que esta falta de mantenimiento y planificación “dificulta el uso del transporte público y desincentiva su utilización”. Además, remarcan que algunos paneles continúan mostrando información antigua sobre abonos para jóvenes, a pesar de que Compromís ya advirtió de este error el pasado mes de julio.

Problemas con las tarjetas del TRAM

A todo esto se suma, como alerta la formación, “el caos generado el 1 de octubre”, cuando cientos de usuarios vieron cómo los billetes recargados en sus tarjetas dejaban de ser válidos. “Todo por un cambio interno en el sistema del TRAM que los usuarios no habían provocado y del que no tenían ninguna responsabilidad”, explica Garcia. Muchas personas han tenido que reclamar la devolución del dinero en un proceso “farragoso” que, según Compromís, “evidencia la desidia del PP respecto al transporte público”.

La formación recuerda que las tarjetas recargables deberían servir indistintamente para los autobuses y para el TRAM, tal como marca la normativa, y lamenta que la mala gestión esté poniendo trabas a un sistema que debería ser ágil, integrado y pensado para facilitar la movilidad sostenible.

Un proyecto de transporte “poco ambicioso”

Compromís subraya que estas deficiencias se suman al proyecto de transporte público con autobús tan “poco ambicioso” que ha presentado Begoña Carrasco, que mantiene horarios reducidos y líneas prácticamente iguales a las actuales. La coalición defiende que el nuevo modelo debería aprovecharse para mejorar la coordinación con los trenes de Cercanías, especialmente en las primeras y últimas horas del día, cuando los horarios actuales del autobús no coinciden con las salidas ni llegadas de los trenes y dificultan el uso combinado de ambos servicios.

En esta línea, Compromís propone aumentar la frecuencia de paso y establecer horarios más regulares y previsibles, ya que en la actualidad varían de forma irregular y dificultan saber con certeza a qué hora pasará el próximo autobús. También plantea reducir el coste de los abonos para jóvenes con el fin de fomentar el uso del transporte público entre la población más joven y hacer el servicio más justo y asequible.

La formación considera que estas mejoras son esenciales para avanzar hacia un modelo de movilidad planificado y sostenible, capaz de ofrecer una alternativa real al vehículo privado y de adaptarse a las necesidades reales de la ciudadanía de Castelló.