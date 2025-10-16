Cumbre europea de la cerámica en Castelló con representantes de 11 países. Aquí tienes todos los datos

Castelló acoge a partir de este jueves y durante todo el fin de semana la Asamblea General de la Ruta Europea de la Cerámica en la que participan representantes de once países (Italia, Croacia, España, Malta, Grecia, Francia, Austria, Portugal, Eslovaquia, Turquía y Polonia) y que convierte a la capital de la Plana en el epicentro del uso urbano de la cerámica, tal y como ha explicado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, en el acto de bienvenida en el salón de plenos que ha acogido el encuentro de trabajo. Antes del comienzo y tras la fotografía oficial en la plaza Mayor, la reunión ha comenzado con las palabras de la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, quien ha dado la bienvenida a los congresistas y ha destacado la importancia de esta asamblea con el fin de "aprender y promover la cultura, el turismo y la cerámica". Además, ha destacado la importancia para Castelló de pertenecer a la Ruta Europea de la Cerámcia.

Fotografía de familia de los participantes en la Asamblea General de la Ruta Europea de la Cerámica que se celebra en Castelló desde este jueves. / P. A.

Seguidamente ha sido la directora de dicha ruta, Benedetta Diamanti, la que ha agradecido la acogida del Ayuntamiento de Castelló y ha destacado que la capital de la Plana "es una ciudad muy importante en cerámica", además de destacar los proyectos cerámicos que suponen grandes oportunidades de desarrollo.

Finalmente, ha sido la alcaldesa Begoña Carrasco, quien ha destacado su satisfacción de que todos estos países estén unidos por la cerámica, que es la "piel de Castellón y heredera de una larga tradición que han ido dejando los pueblos". "La cerámica es patrimonio de la ciudad y esta industria castellonense produce el 90% de la cerámica de Esapaña, es motro económico, generador de puestos de trabajo y bienestar para 70.000 familias de la provincia", ha dicho Carrasco.

Un momento de la intervención de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, este jueves en la cumbre europea. / P. A.

Así, desde el Ayuntamiento de Castelló "ponemos en marcha el uso de este material de este material en pavimentos y revestimientos cerámicos de la obra y hacemos, de la mano de las empresas, para que Castellón sea la capital de la cerámica, que es tradición e innovación y es la apuesta conjunta por el futuro de las ciudades que permiten mejorar la calidad de vida de la ciudadanía".

Este encuentro, que el año pasado tuvo lugar en Faenza (Italia), motivará alianzas más fuertes entre los países participantes para estrevhar "lazos económicos y turísticos". "Queremos que la cerámica sea motivo de orgullo y prosperidad", ha comentado Carrasco.

El programa previsto

Durante todo el día, los asambleístas se reúnen para el intercambio de conocimiento y experiencias y poder exportarlas entre los mismos.

De esta forma, durante su estancia en Castelló, los representantes de los 11 países, además de conocer lo que están realizando cada uno de ellos en cuanto a la cerámica se refiere, también visitarán el Edificio Moruno del Grau donde tiene lugar una exposición de ATC, la real Fábrica de l'Alcora y la ruta de la cerámica de la capital castellonense donde se encuentran varios edificios y la utilización urbana de la cerámica, ya que la ciudad constituye ya un citylab de este sector.