La indemnización del Ayuntamiento de Castelló al caer por culpa de una trapa de alcantarilla y dañarse una pierna

El 7 de febrero del año 2023, una vecina caminaba por la avenida Concentración Harley Davidson, en el Grau de Castelló junto al Pinar, cuando por culpa de una alcantarilla que no estaba sujeta a la base de forma correcta cayó en la vía pública, dañándose en la pierna izquierda. La señora herida reclamó la responsabilidad patrimonial por daños personales al Ayuntamiento de Casstelló y este jueves, la junta de gobireno local, ha aprobado la ejecución de la sentencia que obliga al municipio a indemnizar a esta vecina con 778,26 euros por los daños ocasionados, pese a que esta pedía 1.300 euros. Los 778,28 euros serán asumidos en su mayor parte por la aseguradora con la que el Ayuntamiento tiene contratado este servicio, según ha aprobado este jueves la junta de gobierno local y así lo ha explicado el portavoz del ejecutivo municipal, Vicent Sales, tras la reunión.

Vicent Sales, portavoz del gobierno local de Castelló, este jueves. / P. A.

Por otra parte, las autoridades han desestimado, por el contrario, otra reclamación realizada por una vecina que cayó en la avenida Doctor Clará por una mancha en la vía pública. El Consejo Jurídico Consultiu emitió un informe en el que afirmaba la dificultad de que los servicios de limpieza puedan mantener limpias todas las calles al mismo tiempo y a todas horas. Esta castellonense pedía al Ayuntamiento una indemnización de 40.000 euros.