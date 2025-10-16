Algo se mueve en Castelló: proyectos sociales, Mercat de la Taronja y... baños portátiles

El Ayuntamiento de Castelló destinará 265.000 euros para que 35 asociaciones locales que prestan servicios sociales puedan poner en marcha sus proyectos anuales, según anunció ayer el portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, después de que la junta de gobierno local aprobara estas ayudas. Las subvenciones para estas entidades oscilan entre los 5.000 y los 9.000 euros y el consistorio ha tenido en cuenta las necesidades de cada una de ellas, así como los proyectos específicos.

Por otra parte, el ejecutivo municipal dio luz verde al abono de 778,26 euros en concepto de indemnización a una vecina que cayó en la vía pública debido al mal estado de una trapa de alcantarillado en la avenida Concentración Harley Davidson del Grau y se daño la pierna izquierda.

Vicent Sales, portavoz del equipo de gobierno local de Castelló. / Mediterráneo

Las bases del Mercat de la Taronja que comenzará este domingo y que se prolongará hasta el 31 de mayo en las plazas Fadrell, María Agustina y Pintor Porcar recogen los requisitos para las personas interesadas en participar en este recinto y que ya pueden presentar solicitud.

Además, el Ayuntamiento se ha visto obligado a incrementar en 40.000 euros el contrato de las cabinas sanitarias (poliklines) debido al aumento de los actos en la ciudad (45 más) y se han tenido que contratar 620. «En las fiestas de la Magdalena y Sant Pere pasaron de 101 a 226 cabinas este año», concretó Sales.

Por otra parte, la junta de gobierno local ha autorizado más de 97.000 euros para el contrato de los servicios de asistencia técnica para la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible con el fin de diseñar la movilidad en la ciudad; la adjudicación a Maquiver SLU del contrato de suministro de mobiliario urbano por 360.000 euros para cuatro años; el servicio de recogida de troncos de palmera por casi 90.000 euros; y la adquisición del proyector digital para la cúpula del Planetario por algo más de 300.000 euros ya que fue en el año 2015 cuando se compró el último. De esta forma, el recinto estará preparado para observar el eclipse de agosto de 2026.