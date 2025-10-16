Las 36 medidas que contempla el Protocolo Antiinundaciones pionero en los centros educativos de Castelló. Así hay que actuar

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, acompañada por la concejala de Educación, María España, informó ayer a las direcciones y representantes de diferentes centros de la ciudad del Protocolo frente al riesgo de inundaciones en Centros Docentes, que ha puesto en marcha recientemente el Ayuntamiento de Castelló. Un documento pionero a nivel autonómico y nacional (ya se han intersado por él los municipios de València y Burriana) que contempla un total de 36 medidas detalladas --ver cuadro adjunto a la información-- y que deben llevar a cabo tanto la administración como los responsables de los centros en caso de fuertes lluvias y según el nivel verde, amarillo, naranja y rojo distribuidos del 0 al 5.

Este protocolo, que ya se activó en el transcurso de la reciente dana Alice, quiere arrojar certidumbre, transparencia y tranquilidad tanto a los padres como a los docentes y el alumnado. Estas medidas concretas se han ajustado al máximo a la realidad actual y se ajustan a dos situaciones diferentes: si llueve fuerte antes del comienzo de la jornada lectiva y si lo hace torrencialmente una vez iniciadas las clases. Tras la reunión en la que también participaron los responsables del área de Emergencias como el Comisario Jefe de la Policía Local, el Oficial Jefe de los Bomberos de Castellón o diferentes técnicos del área de Educación, Carrasco destacó que es consciente de «la intranquilidad que genera este tipo de situaciones en muchas familias, por lo que el nuevo protocolo ganamos en certeza y certidumbres ante episodios de emergencia que hacen necesaria una guía clara para poder actuar desde la prevención y la coordinación con los diferentes centros».

La primera edila apuntó, asimismo, que «hemos dado a conocer a los responsables de los centros unas medidas dirigidas a las personas más expuestas a estos riesgos: docentes, personal de los centros, así como los más vulnerables que no son otros que los niños y niñas de nuestra ciudad y sus familias».

Las 36 medidas al detalle. / MEDITERRANEO

Begoña Carrasco se refirió de manera especial «a la apuesta por la máxima transparencia, el consenso y la participación ciudadana de este protocolo» y recordó que «contó con la aprobación de los diferentes grupos políticos municipales, antes de ser aprobado por la junta de gobierno local el pasado 1 de octubre. Y poco más tarde, el pasado día 6 de octubre, se compartió en el Consell Escolar Municipal, presidido por la concejala de Educación, María España». «Hoy, lo compartimos de manera pública, con todos esos centros a los cuáles se refiere este protocolo, dando un paso más en esa apuesta por ir de la mano de todas las partes implicadas en su aplicación», manifestó la alcaldesa.

Finalmente, Carrasco remarcó que este protocolo se basa y tiene en cuenta para la aplicación de sus medidas las características específicas con las que cuenta la ciudad de Castelló en cuanto a los riesgos de inundabilidad en diferentes puntos de la ciudad. También se establecen diferentes acciones a desarrollar y medidas a tomar que dependen de los niveles de alerta establecidos, además de los avisos y recomendaciones de la Aemet.