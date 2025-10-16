Novedades del TRAM de Castelló por Ferrandis Salvador. ¿Dónde estarán las paradas, habrá más aparcamiento?

La finalización de las obras del TRAM por Ferrandis Salvador (desde el Grau hasta la rotonda del aeroclub) que dará paso a la circulación del TRAM propiciará la puesta en marcha de tres paradas además de otras novedades.

Obras del TRAM en la avenida Ferrandis Salvador. / ERIK PRADAS PUIG

Entre estas se encuentra la eliminación de los estacionamientos que en la actualidad existen en el carril más cercano al Pinar, según ha podido confirmar el periódico Mediterráneo. Será por este vial que hoy en día ocupan los turismos aparcados por donde discurrirá el TRAM tanto de ida como de vuelta. No obstante, y con el fin de paliar este déficit de plazas para estacionar tras la puesta en marcha de este servicio público, el Ayuntamiento de Castelló tiene previsto habilitar como párkings dos parcelas próximas a esta zona durante el verano.

Los trabajos, que concluirán a finales de este año tras comenzar el 15 de septiembre, darán pie a tres apeaderos que se ubicarán en las inmediaciones de la Escuela de Hostelería, la residencia de mayores El Pinar y el Club de Golf Costa Azahar.

3,2 millones de inversión La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, en colaboración con el consistorio, afronta la fase final de estos trabajos de renovación de la línea 1 del TRAM que cuenta con una inversión de 3,2 millones provenientes de los fondos Next Generation de la Unión Europea, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En cuanto a la incorporación de los cuatro vehículos del TRAM, la Conselleria está ultimando los trabajos de las calibraciones para ponerlos en marcha en breve.

En cuanto a la circulación actual, las obras apenas afectan a la misma ya que el tráfico entre Castelló y Benicàssim ha disminuido tras la temporada estival. El vial con sentido Benicàssim-Castelló está abierto y, en sentido contrario, los vehículos se tienen que desviar por la avenida Castalia, junto al Centro de Turismo (CdT), sin apenas desviarse del trayecto habitual, y pueden también acceder a Ferrandis Salvador por las calles adyacentes.

Otra imagen de las obras a la altura de la Escuela de Hostelería. / ERIK PRADAS PUIG

Desde la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio destacaron que las nuevas instalaciones de carga de los vehículos «mejorarán considerablemente el servicio, así como la eficiencia energética».

En cuanto a la futura licitación de la continuidad del TRAM hacia Benicàssim, las mismas fuentes confirmaron a este diario que está en tramitación.