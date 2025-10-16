'Productos de Castellón, los mejores': el Ayuntamiento reparte 600 porciones de coca de tomate

La concejalía de Comercio y Consumo ha repartido hoy 600 porciones de coca de tomate entre los clientes del Mercado de San Antonio, en el marco de la campaña ‘Productos de Castellón los mejores’, una iniciativa destinada a poner en valor los productos locales y a dinamizar los mercados municipales.

Emblema culinario

La actividad ha contado con una gran participación ciudadana, reflejo del interés por la gastronomía castellonense y sus productos tradicionales. La coca de tomate, uno de los emblemas culinarios de la provincia, ha sido protagonista de esta acción que marca el inicio de una campaña que se desarrollará durante los próximos meses para reforzar el comercio de proximidad y promover el consumo responsable.

Además, durante todo el periodo de la campaña, por cada compra realizada en el Mercado de San Antonio, los clientes recibirán una porción gratuita de coca de tomate como muestra de agradecimiento e incentivo para seguir apoyando a los puestos del mercado.

Apuesta de Vidal

El concejal de Comercio, Alberto Vidal, ha subrayado que “desde el Ayuntamiento de Castellón queremos seguir apostando por nuestros mercados y el consumo de productos locales, porque apoyamos a nuestros productores y fomentamos una economía sostenible. El Mercado de San Antonio es un ejemplo de cómo la tradición y la calidad local pueden ir de la mano para ofrecer una experiencia única a nuestros vecinos”.

Vidal ha señalado que “la campaña es posible gracias a la colaboración entre productores locales y comerciantes del mercado, que se han volcado en ofrecer un producto fresco, de calidad y con identidad propia, reafirmando el compromiso de Castellón con su gastronomía y su economía local”.