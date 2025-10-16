El PSOE denuncia que hay una carpa de venta de alcohol junto a un IES en Castelló. ¿Qué es lo que pasa?

El portavoz adjunto del grupo municipal socialista, José Luis López, ha lamentado este jueves la “dejadez” del gobierno local que preside Begoña Carrasco a la hora de permitir la ubicación de una carpa en la que se vende alcohol al lado de un centro educativo de la ciudad y ocupando una zona deportiva e infantil. Las citadas instalaciones están abiertas desde el pasado 2 de octubre y tienen previsto cerrar el domingo 19, pero entre montaje y desmontaje “estamos hablando de un mes sin que los vecinos y vecinas del Primer Molí puedan acceder a este entorno”.

Durante años en el Ayuntamiento de Castelló, con los anteriores gobiernos de progreso liderados por el Partido Socialista, “se ha trabajado junto a los centros educativos y colectivos sociales de la ciudad en impulsar campañas de prevención de consumo de alcohol”. En la actualidad, con PP y Vox en el gobierno municipal, vemos que todo ha cambiado”. Como señala López, “nos parece bien que se desarrollen eventos por la ciudad que sean un aliciente para empresarios y ciudadanía, pero lo mínimo que se le debe exigir a una alcaldesa es que se elija el mejor de los emplazamientos, y este desde luego que no lo es”.

A juicio de José Luis López, “que la señora Carrasco sea capaz de mirar a otro lado y permitir que esta carpa, donde básicamente se consume alcohol, está a escasos metros del Instituto La Plana es lamentable”. Si a eso “se une que esta carpa ocupa toda la zona deportiva e infantil de la que disfrutan los vecinos y vecinas del barrio, dejándoles sin este servicio durante un mes, es ya tener claro que a la alcaldesa le importa muy poco lo que opinen los y las residentes”.

Desde el grupo Municipal Socialista “no podemos más que denunciar esta situación, además de reivindicar que se respeten los entornos de los centros educativos y los espacios infantiles y deportivos”. José Luis López reclama al actual gobierno local “que sean consecuente con el trabajo que durante años se ha hecho para prevenir el consumo de alcohol entre las personas jóvenes y adolescentes”.