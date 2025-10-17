Cuatro planes que no te puedes perder en Castelló este fin de semana

Castelló será este fin de semana un hervidero de actividad con cuatro ofertas clave que pondrán en valor el comercio local. Hoy viernes inaugura la Feria Artesanal en la plaza de Las Aulas con la participación de 20 expositores además de demostraciones en directo y talleres de artesanos que se prolongarán hasta el domingo y que pondrán a la venta todo tipo de productos como bisutería, cerámica, vidriería, joyería, marroquinería, ropa, bolsos y muñecos, entre otras propuestas.

El horario será este viernes de 17.00 a 21.00 horas y el sábado y el domingo, de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas (el último día cerrará a las 20.00).

El sábado entran en escena el Mercat del Raval, en la plaza Illes Columbretes, con el objetivo de dinamizar el comercio de proximidad y ofrecer una variada programación de actividades para toda la familia, que abrirá de 10.00 a 20.30 horas con talleres y actividades organizadas por los establecimientos de este barrio, así como actuaciones y el domingo a las 14.00 horas se procederá a la clausura. Ya son cinco años en los que los comerciantes del Raval muestran su compromiso con la organización de este mercado que siempre cuenta con numeroso público que participa de forma activa en la programación propuesta.

También por la mañana de este sábado 18 de octubre, la plaza Mayor volverá a convertirse en una prestigiosa pasarela con una nueva edición de Moda Local al Teu Costat, una cita ya consolidada en el calendario comercial de la capital de la Plana. Esta iniciativa pretende potenciar el comercio de proximidad a través de un desfile que combina creatividad, talento local y las últimas tendencias de temporada y donde se presentarán las novedades de otoño-invierno. El programa del evento incluye un desfile infantil y otro de moda para adultos, que se desarrollarán entre las 12.00 y las 14.00 horas, y a los que podrán asistir todos los castellonenses que lo deseen.

Finalmente, la variada oferta del fin de semana en Castelló se complementará con la celebración del Día Internacional del Pan. El Gremi de Forners, junto al Ayuntamiento de Castelló, ha previsto, mañana sábado, el reparto de pan artesano acompañado de aceite y jamón serrano entre los vecinos, en la plaza de la Pescadería, de 11.00 a 13.00 horas. La iniciativa, que ya se realizó el año pasado con una excelente acogida, vuelve este año para poner en valor los productos locales y el esfuerzo del sector panadero.

Así que los castellonenses tienen este fin de semana una gran oportunidad para potenciar y conocer el comercio local y, al mismo tiempo, pasarlo en