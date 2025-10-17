Els Cavallers de la Conquesta, Gaiater de l'Any de 2026

La Federació Gestora de Gaiates de Castelló acordó, en su reunión celebrada el pasado 16 de octubre, designar a la Germandat dels Cavallers de la Conquesta como Gaiater de l’Any 2026 en reconocimiento a su dilatada trayectoria, su compromiso con la ciudad y su contribución al fortalecimiento de las fiestas fundacionales de Castelló, tal y como se ha informado este viernes mediante una carta firmada desde la Secretaría de la Federació Gestora de Gaiates por Marina Andreu Camañes.

Año especial: 75 aniversario

La elección de la Germandat coincide con un año de especial relevancia para la entidad, que en 2026 conmemorará su 75º aniversario, al mismo tiempo que la ciudad celebrará el 775º aniversario de su fundación. Esta doble efeméride simboliza la estrecha vinculación entre la historia, la tradición y el espíritu festivo que caracteriza a Castelló.

Fundada en 1951, la Germandat dels Cavallers de la Conquesta es una entidad cívica y cultural integrada por castellonenses y personas profundamente arraigadas a la ciudad. Desde sus inicios, ha trabajado por la defensa, conservación y promoción de las tradiciones más representativas de Castelló, participando activamente en actos tan emblemáticos como el Pregó, la Romeria de les Canyes y numerosas celebraciones dentro y fuera del municipio.

Ejemplo de acción colectiva

A lo largo de su historia, la Germandat ha fomentado la unidad y la acción colectiva mediante diversas secciones, como el Consell d’Honor, el Capítol Permanent, la Milícia Templària, el grupo de Tambors i Bombos “Desperta Ferro”, y más recientemente, la Ordre Bellatora, que simboliza la incorporación de mujeres a la entidad y su compromiso con la igualdad y la proyección de futuro.

El reconocimiento como Gaiater de l’Any 2026 destaca su espíritu de colaboración y hermandad con las Comisiones de Gaiatas y los Entes Vinculados, así como su contribución a la consolidación de las Fiestas de la Magdalena como Fiestas de Interés Turístico Internacional.

Labor constante

Desde la Gestora de Gaiates, se ha querido reconocer públicamente la labor constante y desinteresada de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, que durante décadas ha hecho de la tradición, la identidad y la cultura popular los pilares de su compromiso con Castelló.

“La Germandat representa los valores de la caballerosidad, la historia y la unión entre colectivos festivos que hacen grandes nuestras fiestas. Su designación como Gaiater de l’Any 2026 es un homenaje merecido a su legado y su contribución a la ciudad”, ha destacado el presidente de la Gestora.