Los expertos en cerámica de 11 países concluyen su asamblea en Castelló

Los representantes de once países europeos que han participado en la Asamblea General de la Cerámica, celebrada esta semana en Castelló, han cerrado su estancia en la ciudad este viernes con una visita a la exposición Origen y Contemporaneidad, organizada por la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) en el Edificio Moruno del Grau.

La muestra forma parte del Mes de la Cerámica, una iniciativa impulsada por el Patronato de Turismo de Castellón que reúne distintas actividades destinadas a poner en valor la cerámica como atractivo turístico, cultural y económico.

Origen y Contemporaneidad

Durante su estancia en Castelló, los delegados han celebrado la Asamblea General, han visitado la Ruta de la Cerámica de Castelló y han conocido empresas cerámicas locales, acercándose así a la realidad industrial, artística y patrimonial de la ciudad. La exposición Origen y Contemporaneidad ha puesto el broche final a esta visita, permitiendo a los representantes europeos descubrir la creatividad y la innovación que caracterizan a los ceramistas castellonenses, a través de un recorrido por técnicas tradicionales y contemporáneas que reflejan la evolución del arte cerámico.

La exposición puede visitarse hasta el 24 de octubre en el Edificio Moruno del Grau. El horario de apertura es de lunes a jueves de 9:30 a 17:00 horas, viernes de 9:30 a 20:00, sábados de 11:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:00, y domingos de 11:00 a 13:30.

Una exposición que resume la cerámica de Castellón

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha señalado que “es un orgullo que Castellón haya acogido esta asamblea y que los delegados europeos puedan cerrar su estancia con una exposición que resume perfectamente lo que somos: una ciudad creativa, innovadora y profundamente ligada a la cerámica. ‘Origen y Contemporaneidad’ muestra la fuerza de un sector que es motor de nuestra economía”.

Miralles ha añadido que “iniciativas como esta Asamblea que hemos acogido nos permiten proyectar al exterior el talento de nuestros artistas y empresas, y reforzar la imagen de Castellón como destino de turismo cultural vinculado al arte cerámico. Seguiremos trabajando para consolidar esta posición dentro de la red europea y para que cada edición suponga un nuevo paso en la promoción de nuestra ciudad”.