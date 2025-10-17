La fuente del Moruno recupera su esplendor en el Grau de Castelló

La plaza del Mar del Grau de Castelló luce de nuevo en todo su esplendor. Las obras de restauración y renovación de la fuente del edificio Moruno y del entorno de la plaza, que se enmarcan en el plan de transformación de la fachada marítima, han tocado a su fin, lo que ofrece un aspecto remozado a la zona.

Así, estas actuaciones, que han sido visitadas este viernes por el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez; la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y la teniente alcalde del Grao, Ester Giner, han consistido principalmente en la demolición del puente de madera que cruzaba la fuente. El objetivo era mejorar el acceso peatonal al edificio y aumentar la seguridad.

De esta manera, se han construido dos pasarelas en forma de T, que sustituyen al antiguo puente de madera. Así, se facilita el tránsito para garantizar un recorrido más cómodo y seguro para visitantes y ciudadanos.

Ester García, Rubén Ibáñez y Begoña Carrasco han visitado este emblemático espacio. / Manolo Nebot

Además, los trabajos de remodelación han permitido la renovación completa del sistema hidráulico de bombeo y la instalación de iluminación LED integrada en el vaso. Con esto, se aporta un valor estético adicional y moderno durante las horas nocturnas.

Horario de funcionamiento

Estas actuaciones permitirán que la fuente del Moruno cuente con horario de funcionamiento del sistema hidráulico y lumínico de colores. Estas modificaciones ofrecen la posibilidad de que este horario se amplíe durante los fines de semana, para ofrecer un espacio seguro y atractivo tanto de día como de noche.

Begoña Carrasco ha señalado que, con esta rehabilitación, “gana la ciudadanía. Ha cambiado sustancialmente la imagen del edificio y su entorno, y lo ha hecho accesible”. Además, ha destacado que “lo que queremos es afianzar la relación entre puerto y ciudad, y abrir Castellón al mar”.

La riqueza del puerto

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha destacado que “una de las metas que nos pusimos era trasladar la riqueza del puerto como infraestructura logística a riqueza cultural”.

Además, Ibáñez ha explicado que “la obras se han centrado en la reforma del techo del edificio, solucionar algunos problemas de goteras que existían y dotarlo de mayor accesibilidad”. Además, ha añadido “queríamos ponerle luz al edificio. El Moruno es muy bonito de día, pero es precioso de noche”.

También ha incidido Ester Giner, teniente alcalde del Grau, en que “queremos que el distrito marítimo sea punto referente para el turismo y esto pasa por dinamizar la zona lúdica del puerto y hacerla más accesible y visitable”.

Otros proyectos

Aparte de esta obra, PortCastelló también acomete otros proyectos de envergadura, actualmente en marcha, como es la recuperación de la fuente del Centenario, la licitación de la nueva sede de la Autoridad Portuaria en el antiguo edificio de la Comandancia o la recuperación del Museu de la Marina.

Además, se han llevado a cabo otras intervenciones como la mejora de accesibilidad en la zona infantil del Muelle de Costa o la creación de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.