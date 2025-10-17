Magdalena 2026: Lo que costará cada 'mascletà' en Castelló

El Consell Rector del Patronat Municipal de Festes aprobó ayer las bases del concurso de mascletaes para las fiestas de la Magdalena de 2026.

Así, las empresas pirotécnicas que quieran disparar a las 14.00 horas en el recinto del Primer Molí los días 9 y 15 de marzo del año que viene, ya pueden presentar sus propuestas hasta el 7 de noviembre y cada participante recibirá 9.500 euros para disparar la mascletà.

El sistema de adjudicación será como el del año pasado. En el caso de que el número de las firmas que opten a este concurso sea mayor de siete, se realizaría un sorteo, con un máximo de tres empresas como suplente para el caso de que renunciara alguna de las seleccionadas.

En las bases también figuran los motivos por los que las adjudicatarias del disparo de las mascletaes podrían ser descalificadas. Entre estos destaca el retraso de diez minutos por causas imputables a la empresa o el incumplimiento de la duración o pesos mínimos así como no disponer de las autorizaciones administrativas pertinentes.

En cuanto a los premios, estos serán los mismos que en 2025. El primer galardón consistirá en 3.000 euros y será la empresa que dispare al mascletà de inicio de las Fiestas de la Magdalena del 2027; el segundo premiado recibirá 2.000 euros y trofeo acreditativo; y el tercero, 1.000 euros y otro trofeo. También habrá un reconocimiento para el mejor terremoto terrestre y para el mejor terremoto aéreo. Ambos recibirán un trofeo.

Finalmente, el Consell Rector, que presidió la concejala de Fiestas, Noelia Selma, también dio luz verde ayer a la convocatoria de la próxima Asamblea ordinaria de Fiestas que se celebrará el 29 de noviembre. Será la primera que tenga lugar después de la del 19 de julio donde se eligió a la nueva Junta de Festes. Fue entonces cuando salió elegido Raúl Collazos como presidente de la entidad y al que acompañan cerca de una treintena de festeros.