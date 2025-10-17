Papas García, Suavina, longanizas secas y una gaiata de cerámica, regalos para 'vender' Castelló
El Ayuntamiento de la capital entrega unos detalles a los participantes en la Asamblea General de la Ruta Europea de la Cerámica
Como en todo encuentro oficial que se tercie, durante la Asamblea General de la Ruta Europea de la Cerámica, también hubo intercambio de regalos institucionales y entrega de unos regalos a los participantes por parte del Ayuntamiento. Una entrega que tuvo lugar antes del comienzo del acto oficial.
Después de que la alcaldesa recibiera un plato de cerámica de Faenza (Italia), la primera edila entregó a la representante de esta Red una gaiata de cerámica y cada uno de los asistentes obtuvo una caja que simulaba cerámica con un llavero de madera con el escudo de la ciudad. Al sentarse en la mesa de la reunión, cada uno pudo disponer de una de ellas.
Y, ¿qué había en su interior? Pues productos típicos castellonenses: miel del Desierto de las Palmas, mermelada de naranja, bombones de higo, un paquete de papas García, una cerveza de Factoría Albinegra, Suavina, rosquilletas, rollitos de anís, una clementina y una bolsita con longanizas secas y cacaus. También portaba una guía turística.
No faltaron los centros de flores con los colores de la bandera de la UE: azul y amarillo. Detalles que marcaron la diferencia.
