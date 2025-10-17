Papas García, Suavina, longanizas secas y una gaiata de cerámica, regalos para 'vender' Castelló

Como en todo encuentro oficial que se tercie, durante la Asamblea General de la Ruta Europea de la Cerámica, también hubo intercambio de regalos institucionales y entrega de unos regalos a los participantes por parte del Ayuntamiento. Una entrega que tuvo lugar antes del comienzo del acto oficial.

La alcaldesa recibe un plato de cerámica de Faenza (Italia). / P. A.

Después de que la alcaldesa recibiera un plato de cerámica de Faenza (Italia), la primera edila entregó a la representante de esta Red una gaiata de cerámica y cada uno de los asistentes obtuvo una caja que simulaba cerámica con un llavero de madera con el escudo de la ciudad. Al sentarse en la mesa de la reunión, cada uno pudo disponer de una de ellas.

Caja que simula cerámica, con el llavero de madera con el escudo de Castelló. / Mediterráneo

Y, ¿qué había en su interior? Pues productos típicos castellonenses: miel del Desierto de las Palmas, mermelada de naranja, bombones de higo, un paquete de papas García, una cerveza de Factoría Albinegra, Suavina, rosquilletas, rollitos de anís, una clementina y una bolsita con longanizas secas y cacaus. También portaba una guía turística.

Interior de la caja, con productos típicos de Castelló y una guía turística. / Mediterráneo

No faltaron los centros de flores con los colores de la bandera de la UE: azul y amarillo. Detalles que marcaron la diferencia.

Centro de flores que adornaba la mesa de la reunión, amarillas y azules, los colores de la Unión Europea. / Mediterráneo

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, entrega una gaiata de cerámica a la directora de la Red, Benedetta Diamanti. / P. A.