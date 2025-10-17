El pleno aprueba en Castelló las bonificaciones para rebajar el ‘basurazo’ ante la subida del 4% de la tasa de residuos en 2026

Un pleno extraordinario bronco ha aprobado este viernes, con los votos a favor del PP y Vox y en contra del PSOE y Compromís, las bonificaciones para la reducción de la tasa de la basura, incluidos los beneficios para los inquilinos y las personas titulares de actividades comerciales, industriales o de servicios, así como la rebaja por la utilización de los contenedores inteligentes que está previsto que entres en servicio en 2026. Unas medidas que entrarán en vigor el 1 de enero frente a un “preceptivo” incremento de un 4% del recibo de la basura el año que viene que también ha resultado aprobado. Un aumento que supondrá, según ha destacado el concejal de Hacienda, Juan Carlos Redondo, entre 6 y 8 euros más en la tasa de la basura.

Carrasco, en la presidencia del pleno, junto a Toledo (izquierda) y Sales (derecha). / Mediterráneo

Además, durante la sesión, los concejales del PP y Vox también han dado el visto bueno a una bajada del coeficiente del IBI al 0,63, lo que supondrá una disminución de este impuesto del 2%. En cuanto a las terrazas, sus propietarios continuarán sin pagar la ocupación de vía pública durante el año que viene por la afección sobre las mismas de las obras de la zona de bajas emisiones, si bien se retomaría en el 2027, por lo que esta decisión ha sido votada a favor por el PP, Vox y el PSOE y se ha abstenido Compromís.

Contracrónica. Del “repita conmigo” al lío en los tiempos de intervención Los nervios se han dejado notar en el pleno de este viernes desde el principio. La sesión plenaria ya ha comenzado con polémica porque antes del inicio del debate, se ha producido una confusión en el tiempo de las intervenciones. Si bien tanto la alcaldesa como el gobierno local afirmaban que los tiempos serían de 10 minutos en la exposición y de cinco minutos para la réplica, la oposición destacó que no hubo junta de portavoces, por lo que no se cerraron en la misma pero sí lo ponía en la notificación de la convocatoria del pleno. Tanto el PSOE como Compromís se han ceñido a los turnos del año pasado que eran de siete minutos de intervención y tres de réplica. Tras un pequeño debate, la alcaldesa ha tomado la solución salomónica de que todos tendrían tiempo de 10 minutos como máximo. Por otra parte, durante el pleno se han enzarzado Carrasco y el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, sobre la subida de la tasa de la basura. “Señora Carrasco, repita conmigo: voy a subir otra vez la tasa de la basura”, a lo que la primera edila ha destacado dirigiéndose a Garcia: ¿Y usted que hizo cuándo era presidente de Reciplasa? Repita conmigo, señor Garcia: Nada”.

En cuanto a esta tasa de residuos, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló, Ignasi Gracia, se ha congratulado de la incorporación de las bonificaciones, si bien ha destacado que no hay que convertirlas “en una excepción”. Además, el valencianista ha hecho hincapié en que los contenedores inteligentes que servirán para disminuir este recibo “no estarán hasta el 2027”. Ha acusado a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, de que su “mala gestión la paga la ciudadanía de Castelló”.

Ignasi Garcia, durante su intervención este viernes. / Mediterráneo

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Vox, Antonio Ortolá, ha destacado que en Castelló “bajamos los impuestos y que la disminución del IBI, la exención de la tasa a las terrazas y las bonificaciones”, por lo que este gobierno, en tres años, “ha hecho que el vecino se ahorre 25,6 millones en impuestos y sanciones (en referencia a las del acceso al centro que el gobierno local ha retirado”. Ha defendido que “es el Gobierno central de Pedro Sánchez, que vota junto a Compromís, el que ha hecho que se tenga que subir la tasa de la basura a todos los Ayuntamientos”.

Antonio Ortolá, portavoz del Vox en el Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

Patricia Puerta, portavoz del grupo municipal del PSOE, ha puesto sobre la mesa que en el año 2025, los castellonenses “pagarán un 10% más de impuestos” y ha recordado que a 30 de septiembre de este año hay por ejecutar 135 millones de euros, “casi la mitad del presupuesto”. La socialista ha preguntado a la alcaldesa: ¿Dónde está la promesa de rebajar en 10 millones de euros los impuestos? Frente a la respuesta de que la subida de la tasa de la basura era por el gobierno de Pedro Sánchez que han realizado tanto la alcaldesa como Ortolá y el edil de Hacienda, Juan Carlos Redondo, Puerta ha recordado que esta obedece “a una normativa europea, donde gobierna el PP y a la que Feijóo no votó en contra”. En cuanto a las bonificaciones, también ha desvelado que la d familias numerosas es “incompatible con otras reducciones”. Finalmente, la concejala ha instado a Carrasco a que se pronunciara sobre si bajará la tasa de la basura en 2027 y ha dicho que se pasa del basurazo de Sánchez “al subidón de Carrasco para el año 2026”. También ha recordado que a partir del 25 de noviembre la ciudadanía recibirá el segundo recibo de la basura “en un Castelló de Carrasco que tiene más tintes grises que rosa”.

La portavoz socialista, Patricia Puerta, durante su intervención desde el atril. / Mediterráneo

El concejal de Hacienda, Juan Carlos Redondo, ha insistido en que el actual gobierno “va a seguir bajando los impuestos, por lo que el ciudadano tendrá menos carga fiscal” y ha recordado que Sánchez, desde el año 2018 ha subido 98 impuestos “y ahora prepara un nuevo sablazo a los autónomos”. Por este motivo, las bonificaciones son para amortiguar “el basurazo de Sánchez”. Redondo ha destacado que para el 2026, el ejecutivo municipal bajará un 2% el IBI, mantiene la exención de la tasa de ocupación de vía pública, amplía las bonificaciones de la tasa de la basura para los inquilinos, bonifica hasta un 20% este impuesto a las empresas y con el nuevo contrato de la recogida de basura se instalarán contenedores que, mediante la tarjeta ciudadana, permitirán rebajar la tasa en 2026.

Juan Carlos Redondo, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Castelló, este viernes. / Mediterráneo

Ha dicho, asimismo, que esta subida “se tiene que repercutir en el recibo por ley” y que en tres años, la rebaja fiscal del PP y Vox ha sido de 9,5 millones porque el dinero “donde mejor está es en el bolsillo de los castellonenses”.

Durante el pleno, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha intervenido en varias ocasiones. En una de ellas ha reconocido el aumento de la tasa de residuos para 2026 “porque Sánchez aprobó una ley en 2022 que obliga a los ayuntamientos a subir la tasa de la basura”. “La ley obliga a que el coste de esta tasa de residuos no sea deficitaria, y he tenido que aceptar esta ley por imperativo legal”, ha proseguido Carrasco. “La basura sube en Castellón por culpa de una ley nacional de Pedro Sánchez”, ha concluido la alcaldesa.