Castelló reparte pan artesano para celebrar el Día Mundial del Pan
La alcaldesa Begoña Carrasco visita la parada instalada en la plaza de la Pescadería y pone en valor el trabajo artesanal del Gremi de Forners de Castelló
Este sábado, la concejalía de Comercio y el Gremi de Forners han celebrado en Castellón el Día del Pan con un reparto de 500 trozos de pan artesano, acompañado de aceite y jamón. El 16 de octubre está reconocido como Día Mundial del Pan, pero ha sido la jornada de hoy sábado la elegida para visibilizar la labor de los panaderos.
La alcaldesa Begoña Carrasco, acompañada del concejal de Comercio, ha visitado la plaza de la Pescadería donde se ha desarrollado esta jornada y ha puesto en valor “el trabajo artesanal del Gremi de Forners de Castelló, con el que venimos colaborando desde hace años, sin duda, uno de los oficios tradicionales imprescindible en el día a día”.
La actividad se ha desarrollado de 11:00 a 13:00 horas y ha contado con la participación de numerosos vecinos y visitantes, que se han acercado a disfrutar de la jornada, junto a los panaderos locales.
El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha señalado que “el pan es un producto esencial en nuestra dieta y representa la dedicación de los profesionales que lo elaboran cada día”. Además, ha destacado que “acciones como esta permiten poner en valor los productos locales, apoyar al comercio de proximidad y reconocer la labor de los gremios tradicionales que forman parte de nuestra identidad”.
Asimismo, el concejal ha resaltado que “celebrar el Día del Pan es también celebrar nuestra historia y nuestras tradiciones. Cada barra de pan artesanal que se reparte es un recordatorio del esfuerzo y la pasión de los panaderos que mantienen viva una profesión que forma parte de nuestra cultura. Nos comprometimos a cuidar y potenciar nuestras tradiciones, y eso es precisamente lo que pretendemos con acciones como estas”.
