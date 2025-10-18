Castelló revitalizará el Jardín del Puerto tras 20 años infrautilizado. ¿Qué ha pasado?

El Jardín del Puerto del Grau ya es patrimonio de los castellonenses después de que ayer, el Consejo de Administración de PortCastelló cediera al Ayuntamiento de Castelló este solar de forma gratuita y para los próximos 20 años, prorrogables a otros diez. No obstante, PortCastelló sigue manteniendo la titularidad del terreno.

Una de las primeras medidas

Tal y como adelantó este diario, la administración central cedió en la sesión de su consejo de ayer esta parcela 7.740 metros cuadrados que permitirá al Ayuntamiento gestionar y mantener este espacio verde y destinarlo a actividades culturales, cívicas y sociales para el disfrute de la ciudadanía.

Entre las primeras medidas que tomará el consistorio destaca la apertura del kiosko, después de realizar los trámites necesarios, que se encuentra ubicado y cerrado desde hace tiempo en el centro del terreno.

"Colaboración institucional"

En este sentido, el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, destacó que esta cesión «refuerza la colaboración institucional y la conexión entre el puerto y el distrito marítimo, recuperando un espacio emblemático para el uso ciudadano, contribuyendo a revitalizar el entorno del Grao y facilitando que se incorporen actuaciones de dinamización y embellecimiento urbano».

En definitiva, «se garantiza su destino como zona verde y de encuentro ciudadano», afirmó Ibáñez, quien recordó que el acuerdo supone «un paso más en la estrategia de integración puerto-ciudad con el objetivo de abrir el puerto a la ciudadanía y contribuir al desarrollo social, urbano y cultural del Grao».