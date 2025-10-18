Compromís reivindica en el Sopar Estellés el llegat del poeta davant els atacs a la llengua per part de la dreta
Compromís ha participat en el Sopar Estellés celebrat aquest divendres a Castelló, una cita que ha reunit desenes de persones al voltant dels versos i la música per homenatjar el poeta de Burjassot. La formació ha destacat l’èxit de la vetlada i ha celebrat que, a proposta seua, s’haja tornat a publicar ‘Mur de Castelló’, el poema amb què Vicent Andrés Estellés va guanyar la Flor Natural dels Jocs Florals de Castelló l’any 1962.
“El Sopar Estellés demostra que la nostra llengua i la nostra cultura continuen més vives que mai, malgrat els intents d’alguns de voler-les arraconar, com ja passava en temps del poeta”, ha afirmat el regidor de Compromís Pau Sancho, qui també ha lamentat que “el govern de Carrasco ni tan sols haja volgut commemorar el centenari d’un dels autors més grans de la literatura valenciana”.
