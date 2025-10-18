Daniel Tena, un castellonense en la élite del diseño

Cuando Daniel Tena empezó a interesarse por el diseño, el primer libro que se compró era sobre los Pentawards y entonces le nació el deseo de ser algún día protagonista de estos galardones.

Unos años más tarde, este castellonense de 23 años y que el pasado curso finalizó sus estudios en la Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló (EASD), se ha convertido en el primer alumno de este centro que recibe uno de estos galardones, fundados en 2007, que se consideran los Óscar del diseño de envases y que reconocen la creatividad, la innovación y la calidad.

Daniel Tena se ha hecho con un Bronze Award en la entrega de premios de esta edición, celebrada en Amsterdam. Un éxito sin precedente para el diseño castellonense que se ha producido gracias a su proyecto Jaque mate, dentro de la categoría destinada a estudiantes y en la subcategoría de identidad de marca y embalaje conectado.

«Era un trabajo para la escuela, pero me encabezoné con que debía presentarlo a los Pentawards. Me animó la EASD a que enviara mi diseño al concurso y, a partir de ahí, sucedió todo», explica Daniel.

Su trabajo, inspirado en el ajedrez, consiste en el diseño de la caja y los botes para una ficticia marca de colonia, todo enfocado a la sostenibilidad. Así, los tapones de las fragancias tienen aspecto de reyes, reinas, alfiles o torres, mientras que el envase se puede convertir en un tablero. De esta manera, sus tapones se pueden usar en lo que antes era la caja que los albergaba. «Es una manera de disminuir los residuos», señala.

Conocer a referentes

Más allá del premio, esta experiencia le ha permitido a Daniel Tena «conocer cómo trabajan otros profesionales y distintos estudios de diseño». En su mesa de los Pentawards, el castellonense conversó con representantes de Vamos Estudio de Zaragoza o Siempre Design de Barcelona, «algunos de los más importantes de España, que me animaron a crear mi propio estudio».

Pero este reconocimiento no solo le ha permitido conocer a nombres relevantes del panorama nacional, sino también a representantes internacionales del mundo del diseño. «Me decían que la mayoría de ellos no habían conseguido un Pentaward hasta pasados los 30 años. Entre ellos, todos se conocen y es importante que te tengan en el radar», comenta Daniel, tras el hito logrado en Amsterdam.

En la actualidad, Daniel trabaja dentro del sector cerámico, en Pamesa, donde desarrolla su labor en el departamento de diseño de producto. Ahora, con este éxito personal y que se hace extensible a toda la provincia, puede que se convierta en el referente para nuevas generaciones de diseñadores castellonenses.