El gobierno municipal apoya al comercio local en el arranque del V Mercat del Raval

El gobierno municipal ha mostrado su respaldo al comercio local con su presencia en el primer día del V Mercat del Raval, que ha llenado de ambiente, música y actividad la plaza Illes Columbretes. La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, el concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, y las Reinas de las Fiestas de Castellón, Clara Sanz y Ana Colón, han visitado los puestos del mercado. Allí han conversado con los comerciantes y vecinos, y destacado el papel de esta cita como motor del comercio de proximidad y de la dinamización de los barrios.

La jornada ha comenzado a las 10:00 h con una clase de pilates impartida por el Centre de Yoga y Pilates Puri Salvador, a la que han seguido talleres y actividades organizadas por los comercios del barrio. Los más pequeños disfrutarán de talleres infantiles y de un animado desfile de moda y complementos, mientras que la actuación musical de Le Group, a las 20:30 h, completará la jornada, con gran participación y muestra de convivencia.

La alcaldesa Begoña Carrasco ha destacado que “el Mercat del Raval demuestra que Castellón es una ciudad viva, cercana y comprometida con su gente. Este mercado es un ejemplo de cómo el trabajo conjunto entre el Ayuntamiento, los comerciantes y los vecinos impulsa la economía local y refuerza la identidad de nuestros barrios”. De este modo ha felicitado a los organizadores por contribuir a la oferta de actividades en la ciudad durante el fin de semana.

Por su parte, el concejal Alberto Vidal ha subrayado que “ver la plaza Illes Columbretes llena de vida es la mejor recompensa para todos los que creen en el comercio de proximidad. Este mercado ya es una cita consolidada en el calendario de Castellón y un reflejo de la fuerza de nuestros comerciantes y de su compromiso con la ciudad”.

El Mercat del Raval continuará mañana, domingo 19 de octubre, con una nueva jornada repleta de propuestas. Desde las 10:00 h se abrirán los puestos y a las 10:30 h habrá un photocall gratuito con el mago Emilio Ponce, además de una clase de tonificación a cargo del gimnasio del Raval y la exhibición del grupo Nova Escola Castelló. El mercado se despedirá a las 14:00 h con el esperado sorteo de cinco televisores Hyundai HTV3200A entre los asistentes.