La plaza Mayor se llena de moda en una nueva edición de ‘Moda Local al Teu Costat’

La concejalía de Comercio y Consumo ha celebrado con éxito una nueva edición de ‘Moda Local al Teu Costat’, que ha vuelto a llenar de vida la plaza Mayor reafirmando su papel como referente del comercio de proximidad en la ciudad. Multitud de personas se han acercado durante toda la mañana para disfrutar de los desfiles de moda infantil y adulta, consolidando el evento como un punto de encuentro entre comerciantes y vecinos.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, junto al concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, y otros ediles, ha asistido desde primera hora al desfile mostrando, una vez más, el apoyo institucional a esta iniciativa, que es todo un clásico en el mes de octubre. “Gracias a la implicación del comercio de proximidad, en colaboración con la concejalía del área, se visibiliza la oferta local que despierta el interés muchas personas que han permanecido atentas al desfile de principio a fin. Sin duda, acciones como ésta ayudan a visibilizar el tejido comercial de nuestra ciudad, y ponen en valor las firmas locales”, ha señalado la alcaldesa.

En la pasarela instalada en el corazón de la ciudad se han mostrado las últimas tendencias de moda de firmas locales al alcance de todos los castellonenses. Los comercios participantes han presentado sus novedades otoño-invierno en un ambiente festivo y creativo. En el desfile infantil han participado las tiendas Vannu y Pistatxo, mientras que el desfile de adultos ha contado con la presencia de Les Calces, Corsetería Maruja, Corsetería Fabregat, Crabbe, Gnomo, Bonita, L’Espill de la Novia, Enclave, Novo, Nadiah y Javier Gimeno. Además, en la categoría de complementos ha destacado la participación de Óptica Valls.

El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha señalado que “gracias a esta iniciativa muchas personas han podido disfrutar y conocer la creatividad de nuestros comerciantes, así como las últimas tendencias de la temporada. ‘Moda Local al Teu Costat’ es una oportunidad única para fortalecer el vínculo entre los comercios locales y la ciudadanía, mostrando de manera tangible el talento y la innovación que tenemos en Castellón”.

Vidal también ha señalado que “esta iniciativa también tiene un valor cultural y social, al ofrecer un espacio de encuentro donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de una mañana diferente, llena de estilo y diversión. Además, el evento pone de relieve la importancia de apoyar al pequeño comercio, que constituye una parte esencial del tejido económico y del carácter de Castellón”.