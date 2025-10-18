Premio Capla: El 'corazón de Castelló' bajo la mirada de los niños

Alrededor de 200 escolares de 19 centros educativos de la ciudad se convirtieron ayer en verdaderos pintores con su participación en el recordado concurso de dibujo Premio Capla que ayer volvió a ser una realidad de la mano de la Fundació Caixa Castelló con la colaboración de CaixaBank y el Ayuntamiento de la capital.

Un evento que se desarrolló durante toda la mañana en la plaza Mayor y donde los escolares dibujaron algunos de los emblemáticos edificios que la rodean. El Fadrí, el Mercado Central, la concatedral de Santa María y la fuente central fueron los que contaron con un mayor éxito y se convirtieron en modelos de excepción por un día.

Un momento del concurso de dibujo, ayer, en la plaza Mayor. / Mediterráneo

Si bien los organizadores destacaron el valor educativo, inclusivo y emocional del certamen Mi ciudad, los participantes, ataviados con una gorra y mochila, lápices de colores y una lámina en mano, hicieron referencia a los «bien» que se lo habían pasado.

Los niños se aplicaron para que el dibujo fuera perfecto. / Mediterráneo

El periódico Mediterráneo recogió la opinión de cinco escolares participantes (Lucía Lausín, Martín Albiol, Emily Bychkova, Alejandra Roda y Paula García) que optaron, en su mayoría, por dibujar el Fadrí, la catedral y la fuente que se encuentra en el centro de la plaza. No se olvidaron del Mercado Central. Esta iniciativa de recuperar y rememorar el Premio Capla contó ayer con gran participación y a muchos de los asistentes, principalmente a profesores y padres de los niños que ayer dibujaban. les vino a la memoria la caja de colores y el catret de lona blanca en el que se sentaban cuando participaron en este concurso, allá por los años 80 y que llegó a reunir a a 20.000 escolares de la época aquella.

Lucía Lausín. / P. A.

Lucía Lausín, de 6º de Primaria del colegio Consolación dibujó la catedral de Santa María "porque me gusta mucho y lo estamos pasando muy bien".

Emily Bychkova. / P. A.

Emily Bychkova, de 5º de Primaria y del Elian's International English School, afirmó que hacer el dibujo le llevó una algo más de una hora y se inclunó por pintar la catedral, el Fadrí y la fuente.

Paula García. / P. A.

Paula García, 6º de Primaria del colegio Jaime I, pintó el Mercado Central "porque era algo diferente a lo que dibujaba la mayoría de los niños".

Martín Albiol. / P. A.

Martín Albiol, 5º de Primaria del CEIP Fadrell, también pintó la torre campanario además de la fuente del centro de la plaza Mayor "porque pensé que me podía quedar muy bonito el dibujo".

Alejandra Roda. / P. A.

Alejandra Roda, 6º de Primaria del colegio Ramiro Izquierdo, dibujó el Fadsrí y alguno de los inmuebles que lo rodean "porque una amiga me enseñó una técnica para dibujarlo y porque es muy bonito".

La entrega de premios se realizará próximamente, tras la deliberación del jurado compuesto por representantes de las tres entidades organizadoras. Se otorgarán seis galardones escolares, tres premios en categoría de discapacidad y dos premios especiales para las clases de los dibujos ganadores, que disfrutarán de una jornada en la Escola de Natura Seidia de la Fundació Caixa Castelló en la localidad de Benassal.

Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia; la alcaldesa, Begoña Carrasco; y Joan Serafí Bernat, presidente de la Fundació Caixa Castelló, ayer, en el concurso. / Mediterráneo

Como broche final, las obras premiadas serán expuestas en el mes de diciembre en la oficina All In One de CaixaBank en la calle Cavallers número 2 de Castelló.