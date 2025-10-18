El PSOE advierte que el cobro del segundo recibo del 'basurazo' supone "un golpe a los bolsillos de los castellonenses"

El Grupo Municipal Socialista de Castelló ha advertido hoy a los vecinos y vecinas de Castelló que “estén preparados para recibir el segundo recibo del Basurazo de Carrasco”, cobro que se remitirá a la ciudadanía el próximo 25 de noviembre. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Puerta, señala que “será la constatación del abandono absoluto de la ciudadanía por parte de la alcaldesa, incapaz de bonificar este año la basura en nuestra ciudad cuando en otros municipios sí que se ha conseguido”.

Puerta ha recordado que “fue el Partido Popular, con el apoyo de sus amigos ultras de Vox, el que aprobó en 2024 el ‘Basurazo de Carrasco’ para este año”, lo que ha supuesto que “cada familia de Castelló tenga que pagar una media de 100 euros más por la basura”.

A ello se une ahora la ratificación, en el pleno de ayer viernes, de las ordenanzas fiscales de 2026, “de nuevo con el voto a favor de PP y Vox”, en la que “aparece un nuevo aumento del 4 % de la tasa de basura, incremento que han ocultado de forma lamentable a la ciudadanía”. Con este nuevo ‘tasazo’ “habrá familias que tendrán que pagar nada menos que 210 euros por vivienda”, a la espera de que pueden verse beneficiados por alguna de las posibles bonificaciones que plantea el gobierno municipal.

La portavoz socialista, en esta línea, ha lamentado “las continuas trabas” que ha puesto en marcha el gobierno de Carrasco “para que los vecinos y vecinas tengan difícil acudir a los ecoparques para llegar a las 7 operaciones de reciclaje que les permita bonificarse la tasa en 2026”.

En este sentido, destaca que “las familias se han quejado de los horarios de los ecoparques, del bloqueo de la tarjeta ciudadana, y el PP, no solo lo ha ignorado, sino que ha cambiado la norma de reciclaje a última hora, provocando largas colas, poniendo todo tipo de obstáculos y, encima, atacando a los y las castellonenses acusándoles de fraude”.